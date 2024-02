Roksana Węgiel w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" opowiedziała o swoich ślubnych planach i skomentowała związek z Kevinem Mglejem. Młoda gwiazda nie ukrywa swojego szczęścia i przyznaje, że narzeczony jest jej bratnią duszą. Zakochani niedawno ogłosili, że są już po zaręczynach. Kiedy powiedzą sobie "tak"?

Roksana Węgiel ponad roku temu ogłosiła, że jest zakochana. Okazało się wówczas, że artystka jest w związku ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Od tamtej pory zakochani chętnie pokazują się razem na oficjalnych imprezach i pokazują w sieci wspólne, romantyczne zdjęcia. Wiosną 2023 roku okazało się, że Roksana Węgiel zaręczyła się z Kevinem Mglejem. Teraz z pewnością wszyscy fani artystki czekają, aż zakochani powiedzą sobie "tak".

Roksana Węgiel już szykuje się do ślubu i wie, jaką założy suknię. Teraz w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" zabrała głos ws. uroczystości.

Odbędzie się w tym roku, w Polsce. To będzie tradycyjny ślub

Roksana Węgiel nie urywa swojego szczęścia i w pięknych słowach opowiedziała o relacji z narzeczonym.

My jesteśmy bratnimi duszami. Świetnie dogadujemy się na każdej płaszczyźnie, uzupełniamy się też w wielu kwestiach więc poza tym, że jesteśmy razem i jest moim partnerem to jest też moim najlepszym przyjacielem- myślę, że to jest najpiękniejsze

mówiła w ''Pytaniu na śniadanie''.