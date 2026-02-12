Roxie Węgiel nagle ogłosiła wspaniałe wieści. Posypały się gratulacje
Na takie wieści czekali wszyscy fani Roksany Węgiel. Już za kilka miesięcy wydarzy się coś wyjątkowego. Artystka nie chciała dłużej tego ukrywać. To już oficjalne! "Gratulacje" komentują zachwyceni fani.
Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories udostępniła post, który wywołał poruszenie wśród jej fanów. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Wszyscy na to czekali!
Roksana Węgiel gwiazdą wielkiego wydarzenia
Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zadebiutowała jako dziecko w programie "The Voice Kids", a później wygrała dziecięcą Eurowizję. Roksana Węgiel dorastała na oczach swoich fanów, a dziś jest już dorosłą kobietą, która spełnia się jako piosenkarka podbijając listy przebojów.
Roxie chętnie pokazuje swoim fanom zdjęcia i relacje ze swoich koncertów, a teraz poinformowała, że już za kilka miesiecy weźmie udział w wielkim muzycznym wydarzeniu! Artystka udostępniła wpis, w którym ogłoszono, że Roksana Węgiel wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym!
Debiut, na który czekaliśmy. @roxie_wegiel dołącza do jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Nowoczesne brzmienia, sceniczna charyzma i hity, które rozpalają publiczność od pierwszej sekundy
Bilety na najnowszą edycję Roztańczonego Narodowego trafiły już do sprzedaży.
Roxie Węgiel na Roztańczonym PGE Narodowym. Fani zachwyceni
Wiadomość o tym, że Roksana Węgiel będzie jedną z gwiazd, które wystąpią na Roztańczonym PGE Narodowym zachwyciła internautów. Fani piosenkarki właśnie na to czekali!
tak bardzo na to czekałam!!!!
najbardziej wyczekiwana i wymarzona artystka w tym roku podbije PGE!
Gratulacje
Wielka muzyczna impreza została zapowiedziana przez organizatorów na 10 października. Na Roztańczonym Narodowym co roku występuje plejada największych gwiazd, a tym razem do tego grona dołączy Roksana Węgiel. Wiadomo już, że na scenie pojawi się również m.in. Maryla Rodowicz.
Wybieracie się na Roztańczony PGE Narodowy? W tym roku impreza odbędzie się już po raz dziesiąty!
Zobacz także:
- Roksana Węgiel bez makijażu. Fani zachwyceni jej naturalną urodą
- Roxie nagle zaskoczyła poruszającymi kadrami i przekazała radosne wieści. Nie do wiary, że to już
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.