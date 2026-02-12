Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories udostępniła post, który wywołał poruszenie wśród jej fanów. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Wszyscy na to czekali!

Roksana Węgiel gwiazdą wielkiego wydarzenia

Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zadebiutowała jako dziecko w programie "The Voice Kids", a później wygrała dziecięcą Eurowizję. Roksana Węgiel dorastała na oczach swoich fanów, a dziś jest już dorosłą kobietą, która spełnia się jako piosenkarka podbijając listy przebojów.

Roxie chętnie pokazuje swoim fanom zdjęcia i relacje ze swoich koncertów, a teraz poinformowała, że już za kilka miesiecy weźmie udział w wielkim muzycznym wydarzeniu! Artystka udostępniła wpis, w którym ogłoszono, że Roksana Węgiel wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym!

Debiut, na który czekaliśmy. @roxie_wegiel dołącza do jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Nowoczesne brzmienia, sceniczna charyzma i hity, które rozpalają publiczność od pierwszej sekundy czytamy w mediach społecznościowych.

Bilety na najnowszą edycję Roztańczonego Narodowego trafiły już do sprzedaży.

Roxie Węgiel na Roztańczonym PGE Narodowym. Fani zachwyceni

Wiadomość o tym, że Roksana Węgiel będzie jedną z gwiazd, które wystąpią na Roztańczonym PGE Narodowym zachwyciła internautów. Fani piosenkarki właśnie na to czekali!

tak bardzo na to czekałam!!!!

najbardziej wyczekiwana i wymarzona artystka w tym roku podbije PGE!

Gratulacje piszą fani.

Wielka muzyczna impreza została zapowiedziana przez organizatorów na 10 października. Na Roztańczonym Narodowym co roku występuje plejada największych gwiazd, a tym razem do tego grona dołączy Roksana Węgiel. Wiadomo już, że na scenie pojawi się również m.in. Maryla Rodowicz.

Wybieracie się na Roztańczony PGE Narodowy? W tym roku impreza odbędzie się już po raz dziesiąty!

