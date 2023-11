Za nami finał "The Voice Kids"! Kto wygrał pierwszą polską edycję show muzycznego dla dzieci? Roksana Węgiel! Co działo się w finale show? Zobaczcie relację!

Reklama

ZOBACZ: POJEDYNEK GIGANTÓW! Michał Szpak czy Dawid Kwiatkowski? Którego jurora muzycznego show polubiliście bardziej? Głosujcie!

Finał The Voice Kids - co się działo, kto wygrał?

Było ich dziewięcioro, do ścisłego finału dostało się tylko troje, ale ostatecznie to 12-letnia Roksana Węgiel z drużyny Edyty Górniak skradła serca widzów Telewizyjnej Dwójki. Podopieczna Edyty Górniak już od „Przesłuchań w Ciemno” sięgała po wielki repertuar. Zaczęła od „Halo” Beyoncé, na etapie „Bitew” zmierzyła się z piosenką „Wrecking ball” Miley Cyrus, a w „Finale” wzięła na warsztat legendarnego Prince’a. Wielki Finał był prawdziwym popisem jej wokalnych umiejętności, piosenką „Purple Rain” w dwie minuty rozłożyła na łopatki całą Polskę. Tego wieczoru powtórzyła to jeszcze dwukrotnie śpiewając „To nie ja” z repertuaru Edyty Górniak, a także swój własny singiel „Żyj”. To właśnie do niej Baron powiedział: odwołajcie ekipę sprzątającą, bo scena została zamieciona, a Tomek Kammel nie dowierzał, że dzieci mogą tak śpiewać. Jej mocny i dojrzały głos najbardziej przypadł do gustu widzom, którzy zdecydowali, że to właśnie Roksana otrzymała tytuł „The Voice Kids”, kontrakt płytowy z Universal Music Polska oraz czek o wartości 40.000 tysięcy złotych.

Program „The Voice Kids” cieszył się ogromną popularnością. Czy zatem powtórzy sukces „The Voice of Poland” i doczeka się co najmniej ośmiu edycji? Zobaczymy, na razie poczekajmy na informację o drugiej edycji :)

ZOBACZ: Naprawdę to zrobiła! Edyta Górniak na planie "The Voice Kids" i jej szpagat to HIT!

Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids"

Mat. promocyjne

To uczestniczka z drużyny Edyty Górniak

Mat. promocyjne

Zasłużyła na zwycięstwo?

Mat. promocyjne