Roksana Węgiel pokazała zdjęcia z wakacji. Fani: "Boże, ale to zdjęcie"

Roksana Węgiel nie boi się zaskakiwać swoich fanów. Nastoletnia wokalistka opublikowała zdjęcie w kostiumie kąpielowym, a w sieci zawrzało! Zobaczcie, jak spędza wakacje nad polskim morzem. To bikini to absolutny must have tego lata! Roksana Węgiel w głęboko wyciętym bikini Roksana Węgiel mimo młodego wieku i wielu osiągnięć od czasu do czasu wzbudza kontrowersje. Bardzo kobiece i dopasowane kreacje, mocne makijaże, wymyśle fryzury - to wszystko sprawia, że wielu fanów nastoletniej gwiazdy nie jest zadowolonych z jej szybkiego wkraczania w dorosłość. Niektórzy nawet grzmią, że ich Roksana Węgiel zbyt szybko decyduje się na dojrzałe looki . Najnowsze zdjęcie woklistko zdecydowanie nie uciszy tych głosów. Na jej InstaStories właśnie pojawiła się fotografia, na której piosenkarka chwali się wakacyjną opalenizną pozując w klasycznym, głęboko wyciętym, różowym bikini . Całość stylizacji dopełniają perłowy i kryształowy naszyjnik, a także rzemykowy choker idealnie wpisujący się w wakacyjne, festiwalowe trendy. Do tego opadające na twarz kosmyki, brak makijażu i wyraźne piegi sprawiają, że gwiazda wygląda wyjątkowo świeżo i promiennie. Także na instgramowym profilu piosenkarki nie zabrakło wakacyjnych fotek w kostiumie kąpielowym , wykonanych nad polskim morzem. Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała nowe zdjęcie z mamą. Tak wygląda dziś Edyta Węgiel Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE 🖤 (@roxie_wegiel) Reakcja fanów była natychmiastowa: - Promieniejesz kochana ❤️ - Prześlicznie wyglądasz!!...