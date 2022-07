Roksana Węgiel wyjechała z chłopakiem na wakacje? Pokazała romantyczny kadr 

Roksana Węgiel w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę. Młoda gwiazda skusiła się na nową fryzurę i zdecydowana większość fanów jest zdania, że ta zmiana w wyglądzie artystki, to był strzał w dziesiątkę. Właśnie na Instagramie wokalistki pojawiło się nowe zdjęcie, od którego aż ciężko oderwać wzrok. Roksana Węgiel zdecydowanie nie jest już małą dziewczynką i wyrosła na piękną, młodą kobietę. Wygląda na to, że piosenkarka powoli wyrasta również na ikonę stylu! Na nowym zdjęciu zaprezentowała się w przepięknym topie, który idealnie podkreślił jej szczupłą figurę. Na szczęście w popularnych sieciówkach trwają teraz letnie wyprzedaże i podobny model dostaniecie za grosze w Sinsay! Zobacz także: "Dzień Dobry TVN": Roksana Węgiel w pastelowym kombinezonie na lato 2021. Zjawiskowa! Roksana Węgiel zachwyca figurą! Pięknym topem podkreśliła swoją idealną sylwetkę Chociaż Roksana Węgiel ma dopiero 16 lat, to już zdążyła podbić serca tysięcy fanów nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Jak wiadomo, młoda gwiazda ma na swoim koncie wygrane w "The Voice Kids" , Eurowizji Junior 2018 czy "Dance Dance Dance" , ale jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz usłyszymy o jej wielkich sukcesach, a kariera Roksany dopiero nabiera tempa. Gdy wkraczała do świata show biznesu, była małą, jeszcze nieśmiałą dziewczynką. Dziś, to już prawie dorosła kobieta i na najnowszym zdjęciu, które pojawiło się na Instagramie wokalistki, doskonale to widzimy. Szybko upływający czas i metamorfozę Roksany Węgiel, idealnie podsumowała Gabi Drzewiecka, która skomentowała jej nowy post: - Po Tobie widzę, jak czas zasuwa🙈, piękna i mądra, młoda Kobieta z Ciebie❤️ - napisała Gabi Drzewiecka. Oczywiście pod najnowszym...