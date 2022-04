Roksana Węgiel zaskoczyła makijażem i drapieżną fryzurą! To naprawdę ona?! 

Roksany Węgiel nikomu nie trzeba przedstawiać. Utalentowana nastolatka, która mając zaledwie 13 lat wygrała nie tylko pierwszą edycję "The Voice Kids", ale również konkurs Eurowizji Junior, szturmem podbiła polską scenę muzyczną i serca słuchaczy. Dziś artystka ma na koncie masę sukcesów i fanów, od których nie może się opędzić. Jednak jest jedna rzecz, której Roxie zdecydowanie nie lubi, a dokładnie tego, jak się do niej zwraca... Nie róbcie tego, proszę - napisała gwiazda. O czym mówi Roksana Węgiel? Niektórzy mogą się zdziwić. Roksana Węgiel nie lubi, jak mówi się do niej... Ponad milion obserwatorów na Instagramie i tłumy na koncertach - Roksana Węgiel nie może narzekać na brak zainteresowania i popularności. Co więcej, gwiazda nie przestaje zaskakiwać i zachwycać swoich fanów. Choć, jak sama ostatnio mówiła, "nie czuję się ostatnio na scenie" - jej wyczyny podczas niedawnych występów odbiły się naprawdę szerokim echem. Głośno było również o nowej fryzurze Roxie , w której niektórzy nie poznali swojej 16-letniej idolki! Teraz piosenkarka postanowiła porozmawiać ze swoimi fanami i odpowiedzieć na ich pytania w Q&A na Instagramie. Jednym wyznaniem bardzo zaskoczyła... Autografy, wspólne zdjęcia, prezenty - tam, gdzie tylko pojawia się Roksana Węgiel nie brakuje jej fanów, którzy marzą o tym, by zamienić z nią chociaż jedno słowo. Co więcej, młoda artystka ma z nimi naprawdę świetny kontakt. Kiedy jednak chcemy podejść do Roxie powinniśmy pamiętać o jednym, a mianowicie o tym, by nie mówić do niej... "pani"! Jak się okazuje 16-latka naprawdę tego nie lubi! Zdarzyło ci się kiedyś, żeby ktoś powiedział do ciebie "pani"? -...