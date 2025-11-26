Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. O jej wyjątkowym talencie usłyszeliśmy w 2017 roku, kiedy to zgłosiła się do 1. edycji "The Voice Kids". Węgiel zrobiła tam prawdziwą furorę i bez problemu wygrała program. Prawdziwym przełomem stał się jednak jej występ na Eurowizji Junior w 2018 roku. To właśnie ten moment młoda gwiazda wspomniała ostatnio na swoim InstaStories.

Tak Roksana Węgiel wygrywała Eurowizję Junior w 2018 roku

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2018 odbywała się w Mińsku. W konkursie wzięło udział 20 państw i po raz pierwszy w historii to właśnie Polska sięgnęła po zwycięstwo. Ten historyczny sukces osiągnęła Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be".

Dzięki Roxie nasz kraj rok później był gospodarzem kolejnej edycji Eurowizji, a o naszej wspaniałej młodej artystce usłyszała cała Europa. Od tamtej pory kariera muzyczna Roksany Węgiel nabrała zawrotnego tempa i dziś jest ona jedną z najpopularniejszych artystek w naszym kraju.

Roksana Węgiel wspomina wygraną na Eurowizji Junior 2018

Od zwycięstwa Roksany Węgiel na Eurowizji Junior 2018 minęło dokładnie 7 lat. W dniu rocznicy, czyli 25 listopada, młoda gwiazda udostępniła na swoim InstaStories nagranie, na którym widzimy urywki z jej występu w konkursie. Wspomniane wideo piosenkarka opatrzyła podpisem "7 lat" i dodała wzruszoną emotikonkę oraz serduszka. Nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie na zawsze zapisało się w sercu Roxie i jest dla niej naprawdę ważne.

Dziś Roksana Węgiel to nie tylko jedna z najpopularniejszych artystek w naszym kraju, ale prywatnie także szczęśliwa żona Kevina Mgleja. O jej poczynaniach nieustannie jest głośno, a my niezmiennie trzymamy mocno kciuki za jej kolejne sukcesy, o których usłyszymy pewnie jeszcze wiele razy.

Tymczasem z okazji 7. rocznicy wygrania przez Roksanę Węgiel Eurowizji Junior przypomnijcie sobie jej zwycięski występ. Znajdziecie go na końcu artykułu.

Roksana Węgiel wspomina swoją wygraną na Eurowizji Junior/Fot. Instagram Roksana Węgiel

Zobacz także: