Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. O jej wyjątkowym talencie usłyszeliśmy w 2017 roku, kiedy to zgłosiła się do 1. edycji "The Voice Kids". Węgiel zrobiła tam prawdziwą furorę i bez problemu wygrała program. Prawdziwym przełomem stał się jednak jej występ na Eurowizji Junior w 2018 roku. To właśnie ten moment młoda gwiazda wspomniała ostatnio na swoim InstaStories.

Tak Roksana Węgiel wygrywała Eurowizję Junior w 2018 roku

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2018 odbywała się w Mińsku. W konkursie wzięło udział 20 państw i po raz pierwszy w historii to właśnie Polska sięgnęła po zwycięstwo. Ten historyczny sukces osiągnęła Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be".

Dzięki Roxie nasz kraj rok później był gospodarzem kolejnej edycji Eurowizji, a o naszej wspaniałej młodej artystce usłyszała cała Europa. Od tamtej pory kariera muzyczna Roksany Węgiel nabrała zawrotnego tempa i dziś jest ona jedną z najpopularniejszych artystek w naszym kraju.

Roksana Węgiel wspomina wygraną na Eurowizji Junior 2018

Od zwycięstwa Roksany Węgiel na Eurowizji Junior 2018 minęło dokładnie 7 lat. W dniu rocznicy, czyli 25 listopada, młoda gwiazda udostępniła na swoim InstaStories nagranie, na którym widzimy urywki z jej występu w konkursie. Wspomniane wideo piosenkarka opatrzyła podpisem "7 lat" i dodała wzruszoną emotikonkę oraz serduszka. Nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie na zawsze zapisało się w sercu Roxie i jest dla niej naprawdę ważne.

Dziś Roksana Węgiel to nie tylko jedna z najpopularniejszych artystek w naszym kraju, ale prywatnie także szczęśliwa żona Kevina Mgleja. O jej poczynaniach nieustannie jest głośno, a my niezmiennie trzymamy mocno kciuki za jej kolejne sukcesy, o których usłyszymy pewnie jeszcze wiele razy.

Tymczasem z okazji 7. rocznicy wygrania przez Roksanę Węgiel Eurowizji Junior przypomnijcie sobie jej zwycięski występ. Znajdziecie go na końcu artykułu.

Roksana Węgiel wspomina swoją wygraną na Eurowizji Junior
Roksana Węgiel wspomina swoją wygraną na Eurowizji Junior/Fot. Instagram Roksana Węgiel

