Roksana Węgiel znów zaskakuje! Młoda gwiazda ma naprawdę napięty grafik i zaskakuje kolejnymi projektami, a teraz nieoczekiwanie podzieliła się nowiną. Tym razem nie chodzi tylko o Roxy, ale również o jej męża Kevina Mgleja. To dla obojga wielka zmiana i po raz pierwszy oboje wystąpią w takiej roli!

Roksana Węgiel znów zaskakuje fanów!

Roksana Węgiel, wygrała "The Voice Kids", potem szturmem podbiła konkurs Eurowizji Junior. W wieku 18 lat artystka zaskoczyła swoich fanów nową płytą i ujawniła światu swój związek. Teraz Roxy ma 20 lat i nie tylko jest szczęśliwą mężatką, ale stale rozwija też swoją karierę. Po drodze wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, wydała kolejne hity i może pochwalić się nowymi projektami filmowymi.

Teraz przyszedł czas na kolejne wielkie przedsięwzięcie, ale jak się okazuje Roksana Węgiel tym razem nie jest w nim sama, ale towarzyszy jej mąż Kevin Mglej. Okazuje się, że piosenkarka użyczyła głosu bohaterce animacji „Miss Moxy. Kocia ekipa”. Film będzie miał premierę na początku roku 2026 roku.

Zaskakująca współpraca Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Dla Roksany Węgiel to nie jest debiut w dubbingu, ale bo ma już za sobą udział w takich produkcjach jak "Mavka i strażnicy lasu", "Hotel Transylwania 3" i "Tajemniczy ogród". Teraz jednak artystka wzięła udział w projekcie razem z mężem. Dla Kevina Mgleja to nowe doświadczenie, ale nie ukrywa, że dubbing bardzo mu się spodobał.

Ta historia od razu zdobyła moje serce - przygodowy film pełen humoru i przesłania o zaufaniu i przyjaźni. No i Moxy - nie da się jej nie polubić. Super było spróbować czegoś nowego. (...) Muszę przyznać, że w studiu bawiłem się przednio! Nie wiedziałem, że robienie dubbingu to takie fajne zajęcie. Mam nadzieję, że podołałem i że przede mną więcej takich projektów - cytuje Kevina Mgleja serwis Eska

Roksana Węgiel wyprowadzi się z Polski?

To nie jedyna wielka zmiana w życiu Roksany Węgiel ! Artystka już od dawna zapowiadała, że zamierza spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej. Artystka w rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że jeszcze tej jesieni planuje więcej przebywać w Londynie. spędzać więcej czasu w Londynie. Teraz swój czas Roksana Węgiel dzieli na Wielką Brytanię i Polskę, ale nie planuje przeprowadzki na stałe.

Teraz będę od października żyła na dwa państwa. Lecę do Londynu. Jeszcze nie zdradzam, o co chodzi, ale będę się tam rozwijać muzycznie. Będę miała kilka miesięcy w swoim życiu, gdzie doznam życia poza granicami... ale tak na stałe nie planuję powiedziała artystka w rozmowie z Pomponikiem.

Kibicujecie Roksanie Węgiel?

Roksana Węgiel w nowym teledysku z mężem! „Błękit” to hit wakacji? Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: