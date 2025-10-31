Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub pod koniec sierpnia 2024 roku. Ceremonia odbyła się w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Po wzruszającej uroczystości para świętowała wraz z rodziną i przyjaciółmi w klimatycznej winnicy „Piwnice Półtorak” na Pogórzu Dynowskim.

Od tamtej chwili minął już ponad rok, a artystka w najnowszym wywiadzie postanowiła podzielić się swoimi refleksjami na temat miłości. Choć w jej własnym związku wszystko układa się znakomicie, to obserwacje życia uczuciowego jej rówieśników budzą w niej niepokój.

Roksana Węgiel o współczesnych związkach

W wywiadzie udzielonym Radiu Eska, Roksana Węgiel przyznała wprost, że w jej małżeństwie wszystko układa się świetnie. Jednocześnie wyraziła swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w relacjach międzyludzkich, szczególnie w pokoleniu Z. Zauważyła, że wiele związków jest jedynie pozornych – osoby w nich niby są razem, ale każde prowadzi gdzieś na boku swoje „drugie życie”.

Wszystko jest u nas dobrze, jeśli chodzi o związek, ale wydaje mi się, że zaobserwowałam wiele takich przypadków, wiele takich sytuacji, gdzie w dzisiejszych czasach właśnie to w tym pokoleniu Z, ale nie tylko, ciężko jest o taką prawdziwą miłość, że te związki są bardzo powierzchowne, że niby jesteście razem, ale każdy ma gdzieś tam na boku jakieś swoje drugie życie. I dla mnie to jest bardzo takie, bardzo mną to wstrząsa - przyznała wprost Roxie

Piosenkarka podkreśliła, że wiele relacji, które obserwuje nawet u swoich znajomych, są jedynie fasadą. Z pozoru wszystko wygląda dobrze, ale za kulisami wychodzą na jaw zaskakujące fakty. Wiele osób ukrywa swoje emocje i życie prywatne nawet przed partnerami.

Za każdym razem jak słyszę po prostu jakieś historie od koleżanek, przyjaciółek, że niby jest wszystko dobrze, nagle się okazuje, że zupełnie nie jest. I naprawdę widzę, jak ciężko ludziom jest znaleźć partnera, partnerkę, ale nie tylko, bo w przyjaźni jest to samo - dodała Węgiel

