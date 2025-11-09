Roksana Węgiel wciąż jest na tepecie fanów. Ci uwielbiają śledzić jej każdy ruch - a szczególnie ten, dotyczący jej życia prywatnego. Tym razem uwielbiana gwiazda pokazała, jak spędza wolny czas. Na obszernej relacji na instagramowym profilu nie była sama. Koniecznie zobaczcie te rodzinne kadry!

Roksana Węgiel pozuje z rodziną

Nie da się ukryć, że Roksana Węgiel od samego początku pojawienia się na muzycznej scenie, wzbudza liczne kontrowersje. Wszystko za sprawą jej wielkiego talentu muzycznego, który mogliśmy ujrzeć w muzycznym show dla najmłodszych. Jej kariera w ekspresowym tempie poszybowała do góry, tak samo zresztą jak jej życie prywatne. Ta w bardzo młodym wieku wyszła za mąż, co spotkało się ze skrajnymi opiniami w mediach społecznośiowych. Roksana Węgiel nie ukrywa jednak, że jest bardzo szczęśliwa u boku męża, Kevina Mgleja. Ochoczo dzieli się wspólnymi chwilami za sprawą Instagrama. Nie inaczej było tym razem.

Roksana Węgiel z mężem i pasierbem na wspólnych zdjęciach

Korzystając z długiego weekendu, Roksana Węgiel wyjątkowo nie wyjechała do ciepłych krajów. Tym razem młoda artystka postawiła na lokalny wypoczynek - jednak u boku najbliższych. Pokazała, jak wygląda jej codzienność, chwaląc się iście jesiennymi kadrami. Okazuje się, że podczas listopadowego spaceru towarzyszył jej mąż, oraz pasierb - a takie kadry nie są codziennością na jej profilu.

Cozy days🤎 Taka codzienność🤎 napisała.

Kevin Mglej nie został obojętny obok wpisu ukochanej:

Idealnie ❤️ skomentował.

Rodzinne kadry przypadły do gustu także fanom, którzy od razu ruszyli z komentarzami:

słodziaki!!! 💕

slicznooosci!!!❤️ czytamy.

A Wam jak podobają się jesienne, urocze kadry młodej artystki?

