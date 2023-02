Roksana Węgiel zdradziła, jak Kevin zareagował na jej metamorfozę. "Póki co, utrzymuje, że..."

Niedawno Roksana Węgiel zaskoczyła fanów spektakularną metamorfozą. Gwiazda całkowicie zmieniła kolor włosów i zrezygnowała z jasnego blondu. Jak nowy look ocenił chłopak artystki, Kevin Mglej?

Roksana Węgiel wzbudza zainteresowanie fanów nie tylko dokonaniami muzycznymi, ale też wydarzeniami z życia prywatnego, którymi na bieżąco dzieli się na Instagramie. Ostatnio zaskoczyła obserwatorów spektakularną metamorfozą - wokalistka wróciła bowiem do naturalnego koloru włosów. Fanom ta zmiana zdecydowanie się spodobała. Teraz Roksana Węgiel wyjawiła, jak na metamorfozę zareagował jej chłopak, Kevin Mglej.

Roksana Węgiel o reakcji chłopaka na metamorfozę

Związek Roksany Węgiel z 8 lat starszym od niej Kevinem Mglejem jest od początku szeroko komentowany w sieci. Sprzyja temu również fakt, że 18-latka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z ukochanym. Obserwatorzy mogli śledzić, jak Roksana Węgiel spędza romantyczne Walentynki z chłopakiem. Wcześniej gwiazda pokazała również zdjęcia z ich wspólnego treningu na siłowni.

Instagram @roxie_wegiel

Wygląda na to, że 18-latka spędza z ukochanym każdą wolną chwilę i liczy się z jego zdaniem. Kevinowi Mglejowi nie mogła zatem umknąć spektakularna przemiana Roksany Węgiel. Fani entuzjastycznie zareagowali na zdjęcie Roksany Węgiel w nowym wydaniu. Byli również ciekawi, jak na tę zmianę zareagował chłopak nastolatki. W rozmowie z "Co Za Tydzień" Roksana Węgiel rozwiała wszelkie wątpliwości na ten temat.

- Bardzo mu się podobało! Może nawet powiedzieć, że kiedyś coś lekko zagadywał o tę zamianę, póki co utrzymuje, że mu się podoba. - wyjaśniła Roksana Węgiel.

Instagram @roxie_wegiel

Wygląda na to, że Kevin Mglej nie dość, że zaakceptował przemianę partnerki, to jeszcze sam ją do tego namawiał. Sama Roksana Węgiel również świetnie czuje się w nowej fryzurze.

- Bardzo dobrze, trochę poważniej i na pewno bardziej naturalnie, w końcu takie są naprawdę - odpowiedziała wokalistka na pytanie o samopoczucie w nowym kolorze włosów.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są ze sobą naprawdę blisko. Czy ukochany doradza jej również w kwestiach wizerunkowych? 18-letnia wokalistka rozwiała wątpliwości na ten temat.

Instagram @roxie_wegiel

- W kwestiach wizerunkowych doradza mi moja stylistka i czerpię z wewnętrznego przekonania o tym, co dobre z całym szacunkiem do niego tylko czasem pytam o zdanie - zdradziła Roksana Węgiel w rozmowie z "Co Za Tydzień".

A Wam, podoba się metamorfoza gwiazdy?

