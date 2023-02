Natalia Paździor jest pierwszym dzieckiem, które wygrało polską edycję programu MasterChef Junior. Na rynku ukazała się niedawno jej książka kucharska, którą 11. latka obecnie promuje. Gotowanie to jednak nie wszystko! Natalia Paździor jest wzorową uczennicą w szkole, a po lekcjach trenuje siatkówkę. W najnowszym numerze "Party" mała mistrzyni kuchni Natalia Paździor opowiada o tym, jak trafiła do programu. Będziecie zaskoczeni, gdy przeczytacie o tym, jak Natalia nauczyła się gotować. Dużo dał mi program MasterChef dla dorosłych. Oglądałam każdy odcinek z uwagą. Czasem po dwa razy. Wtedy pomyślałam: „Kurczę, ale mi się to podoba, ja też muszę spróbować”. (...) Moim autorytetem jest Gordon Ramsey, oglądałam jego programy, a teraz gdy śledzę jego Instagrama, to szczęka mi opada na widok przyrządzonych przez niego dań - mówi w rozmowie z "Party" Natalia Paździor. Okazuje się, że zwyciężczyni MasterChef Junior nie wyniosła nauki gotowania z domu. Co więcej eksperymentowała w studiu telewizyjnym, bo tutaj po raz pierwszy przyrządziła wiele potraw, których w życiu nigdy wcześniej nie spróbowała. O swoim gotowaniu na wizji mówi, że była to totalna improwizacja. Po prostu sięgnęłam po produkty, ot tak. Smaki mi się w głowie same układały. Od czasu do czasu gotowałam w domu, ale nikt nie podejrzewał, że to aż taka pasja. Mama z babcią były zdziwione, kiedy zobaczyły w telewizji, co jestem w stanie ugotować. - przyznaje 11-letnia Natalia Paździor. Natalia przyrządziła po raz pierwszy w programie małże św. Jakuba, które stały się jej daniem popisowym. Wcześniej ich w życiu nie jadła. W Zbludowicach, koło Buska-Zdroju, gdzie mieszka nie można nawet kupić świeżych owoców morza. Iwona Paździor, mama dziewczynki do dziś nie może uwierzyć w to, jaki talent ma jej córka. Teraz uczy się od... niej, jak coś nowego...