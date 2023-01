Chłopak Roksany Węgiel świętuje urodziny synka. Kevin Mglej pokazał urodzinowe kadry. "Niesamowicie szybko minęło".

Kevin Mglej pochwalił się w sieci zdjęciem z urodzin swojego synka. Will ma już trzy lata, a songwriter nie może wprost uwierzyć, że tak szybko ten czas minął. Dumny tata pochwalił się w sieci zdjęciami z imprezy urodzinowej, na której nie zabrakło także mamy chłopca, byłej narzeczonej partnera Roksany Węgiel.

Kevin Mglej świętuje urodziny syna. Pokazał zdjęcie z przyjęcia urodzinowego chłopca

Związek Roksany Węgiel i starszego od niej o osiem lat Kevina Mgleja budzi duże zainteresowanie fanów. Choć osiem lat to wcale nie tak wielka różnica wieku, to fakt, że piosenkarka dopiero co weszła w pełnoletniość, a 26-letni Kevin Mglej ma już kilkuletniego syna, wywołuje spore kontrowersje. To jednak kompletnie nie przeszkadza zakochanym, którzy od chwili ogłoszenia związku są niemal nierozłączni. Krótko po tym Roksana Węgiel i jej ukochany udali się na wspólna wycieczkę na Malediwy, gdzie polska gwiazda mogła świętować swoją osiemnastkę z dala od tłumów. Z wypoczynku już wrócili i pochłonęły ich inne ważne sprawy. Dla Kevina Mgleja jedną z nich zdecydowanie były urodziny jego synka, którymi pochwalił się w sieci.

Na Instagramie partnera Roksany Węgiel pojawiło się zdjęcie chłopca przy urodzinowym stole. Nie zabrakło przekąsek, balonów i oczywiście tortu. Do zdjęcia synek Kevin Mglej dodał krótki komentarz:

- Dziś mój książę skończył trzy lata. Niesamowicie szybko to minęło - napisał wzruszony tata.

W przyjęciu udział brała także mama chłopca. Była partnerka Kevina Mgleja, aktorka Malwina Dubowska, w mediach społecznościowych także pochwaliła się zdjęciami z synkiem i pokazała najpiękniejsze chwile każdego przyjęcia urodzinowego: śpiewanie "Sto lat!" i oczywiście zdmuchiwanie świeczki na torcie.

Przy okazji Kevin Mglej podzielił się także inną radosną wiadomością. Okazuje się, że tego samego dnia, co synek songwritera urodziła się także jego mama. Chłopak Roksany Węgiel swojej rodzicielce również złożył urodzinowe życzenia i pochwalił się zdjęciem mamy w sieci.

- Co ciekawe, Will urodził się dokładnie tego samego dnia, co moja mama. Wszystkiego najlepszego - napisał Kevin Mglej, dodając kilka serduszek.

Przyłączamy się zatem do urodzinowych winszowań i życzymy solenizantom wszystkiego, co najlepsze!

