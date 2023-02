Roksana Węgiel i Kevin Mglej imprezują w Warszawie. W sieci pojawiło się zdjęcie 

Nie ulega wątpliwości, że miłość między Roksaną Węgiel a jej chłopakiem, Kevinem wciąż kwitnie. Tegoroczne walentynki okazały się idealną okazją do tego, aby popularna piosenkarka podzieliła się z fanami wspólnymi kadrami z partnerem, które nigdy dotąd nie pojawiły się w jej mediach społecznościowych. Te romantyczne zdjęcia mówią same za siebie. Koniecznie zobaczcie! Roksana Węgiel wyznaje miłość Kevinowi Po ukończeniu 18. lat w życiu młodej wokalistki dużo się zmieniło. Ostatnio Roksana Węgiel zaskoczyła metamorfozą . Wówczas okazało się, że ta nie jest już blondynką i postanowiła wrócić do swojego naturalnego, brązowego koloru. To jednak niejedyne zmiany w jej życiu. Młoda gwiazda już od jakiegoś czasu jest również szczęśliwie zakochana! Odkąd piosenkarka zdradziła, że jej ukochanym jest Kevin Mglej, para nie szczędzi swoim fanom licznych relacji ze wspólnego życia. Jakiś czas temu Roksana Węgiel pokazała, jak spędza pierwsze wakacje z Kevinem . Wówczas zakochani udali się na Malediwy. Teraz z kolei mieli kolejne powody do świętowania - właśnie obchodzili pierwsze, wspólne walentynki! Z tego powodu na Instagramie wokalistki nie zabrakło specjalnego wpisu! Zobacz także: Chłopak Roksany Węgiel był gwiazdą hitu TVN! Kevin Mglej próbował sił w aktorstwie?! Roksana Węgiel pokusiła się o romantyczny post, w którym wyznała miłość swojemu ukochanemu: - Tak się poznaliśmy i niech tak zostanie...❤️ Kochani, życzę Wam dużo miłości do innych i do samych Siebie❤️ Kocham Cię najmocniej @kevinmglej Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieje, że każdy z Was pozna swoją bratnią duszę i doświadczy prawdziwej miłości❤️ - napisała na swoim Instagramie. Wpis został opatrzony licznymi kadrami z życia zakochanych. Nie...