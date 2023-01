Roksana Węgiel to niewątpliwie jedna z najbardziej zapracowanych nastolatek w Polsce. Odkąd wokalistka wzięła udział w programie "The Voice Kids" jej kariera nabrała zawrotnego tempa! Najpierw wygrała talent show, a następnie odniosła zwycięstwo dla Polski w Eurowizji Junior 2018. Pomimo iż grafik młodej gwiazdy jest bardzo napięty, to jednak Roksanie udało się wygospodarować czas na imprezę urodzinową, zorganizowaną z okazji jej 15-tych urodzin. Zobaczcie jak bawiła się piosenkarka razem ze swoimi przyjaciółmi! Zobacz także: Roksana Węgiel kończy 15 lat! Wygrała Eurowizję Junior, ma nagrodę MTV, złote i platynowe płyty... "Dopiero zaczynam" Roksana Węgiel świętuje urodziny! Roksana Węgiel właśnie skończyła 15 lat. Mimo tak młodego wieku, wokalistka ma na koncie już szereg sukcesów, których można jej pozazdrościć! Jednak niedawno młoda piosenkarka ogłosiła, że na pewien czas zawiesza swoją karierę , z powodu narodzin swojego drugiego braciszka. Gdy Tymek pojawi się na świecie, to wezmę przynajmniej miesiąc wolnego (śmiech). Chcę spędzić czas z nowym braciszkiem, pochodzić na spacery, pozachwycać się nim - powiedziała Roksana we "Fleszu" Koncerty, wywiady, promocja płyty, to codzienność Roksany, a już niedługo dojdą jej także nowe obowiązki związane z narodzinami braciszka. Na szczęście młodej wokalistce w natłoku obowiązków udało się wygospodarować czas, aby uczcić razem z przyjaciółmi swoje 15 urodziny. Artystka pochwaliła się tym wydarzeniem w mediach społecznościowych. Taką mi niespodziankę wczoraj zrobili...🤩 [...] Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia od Was kochani💕Dziękuję, że jesteście. LOVE! Pod wpisem piosenkarki pojawiło się setki komentarzy z życzeniami urodzinowymi. -...