Mama Roksany Węgiel jest coraz piękniejsza. Nowe zdjęcie robi wrażenie

Rodzina Roxie Węgiel miała ważną okazję do świętowania! Ukochana mama Roksany Węgiel obchodziła swoje urodziny! Tata nastoletniej gwiazdy z tej okazji pokazał zjawiskowe zdjęcie żony. Nie da się nie zauważyć uderzającego podobieństwa 16-letniej Roxie do mamy. Wyglądają jak bliźniaczki! Roksana Węgiel i jej mama - podobne jak dwie krople wody! Mama Roksany Węgiel jest osobą, dzięki której mała Roxie zaczęła doskonalić kunszt wokalny. To właśnie ona zabrała ją do pierwszej nauczycielki śpiewu, a później zajęła się opieką na nad nastolatką, gdy jej kariera zaczynała nabierać rozpędu. Roksana Węgiel często podkreślała, że gdyby nie rodzice, nie wie, jak poradziłaby sobie ze zderzeniem ze światem show-biznesu. Pani Edyta była również pierwszym krytykiem córki, w momentach kiedy była na początku doskonalenia swojego talentu. Edyta Węgiel dumnie uczestniczy więc w życiu zawodowym córki, chociaż w ostatnim czasie z powodu ciąży, a następnie opieki nad najmłodszym synkiem, nie mogła pozwolić sobie na życie w trasie. Sama Roksana uwielbia pokazywać się z najbliższymi, chwalić się mamą, tatą i dwojgiem braci. Przy okazji wspólnych zdjęć trudno nie zauważyć ogromnego podobieństwa między Roksaną a jej mamą! Dziewczyny z roku na rok robią się do siebie coraz bardziej podobne! Zdjęcie, jakie opublikował z okazji urodzin swojej żony, tata Roksany zachwyciło fanów. Nie umknęło ich uwadze, po kim Roksana odziedziczyła urodę. Obie panie mają idealnie proste włosy i identyczne rysy, a im Roksana staje się starsza a jej rysy ostrzejsze, tym bardziej upodabnia się do pięknej mamy. Też widzicie podobieństwo między Roksaną a jej mamą?