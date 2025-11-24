Ostatnio o Marcinie Rogacewiczu jest naprawdę głośno, a to wszystko za sprawą jego udziału w "Tańcu z gwiazdami", podczas którego oficjalnie dowiedzieliśmy się, że aktor jest w związku z Agnieszką Kaczorowską. Od tamtej pory wzrok fanów jeszcze bardziej skupił się na tej parze.

Choć Kaczorowskiej i Rogacewiczowi nie udało im się wygrać programu, to jednak ich prywatna relacja w dalszym ciągu jest bardzo chętnie obserwowana przez internautów. Tym razem wpisem o miłości zaskoczył sam aktor.

Marcin Rogacewicz o miłości do... tańca

Marcin Rogacewicz postanowił odezwać się do fanów na swoim Instagramie. Swój wpis rozpoczął wymownymi słowami:

Kochani. Nie mogę od rana przestać myśleć o miłości. - zaczął Marcin Rogacewicz

Oczywiście w pierwszej chwili wszyscy pomyśleli o jego ukochanej, Agnieszce Kaczorowskiej. I poniekąd jest w tym trochę racji, bo Marcin Rogacewicz w dalszej części swojego wpisu napisał o swojej wielkiej miłości do teatru i... tańca! To w końcu dzięki właśnie swojej życiowej partnerce poznał bliżej ten taneczny świat i jak widać - zakochał się w nim na dobre.

Miłości do teatru, który mnie ukształtował artystycznie. Natomiast od paru miesięcy jestem absolutnie zakochany w tańcu. Taniec uruchomił jeszcze bardziej moją wyobraźnię i ciało. Spowodował, że jeszcze częściej uśmiecham się do siebie. Zacząłem tańczyć nawet we śnie. Ostatnio grałem spektakl w teatrze i nie mogłem w to uwierzyć, jak bardzo taniec odmienił moje aktorstwo. Spowodował ogromną świadomość ciała, ale też dodał mi jeszcze więcej pewności siebie, również na scenie. Kocham tańczyć. Tańczcie - dodał

Przypomnijmy, że Kaczorowska i Rogacewicz na początku 2026 roku ruszają ze swoim aktorsko-tanecznym spektaklem "Siedem". Jak widać, tancerka na dobre zaszczepiła w swoim ukochanym miłość do tańca.

Fani komentują nowy wpis Rogacewicza

Pod najnowszym postem Marcina Rogacewicza szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci w pełni podzielają jego entuzjazm do tańca. Nie zabrakło też komplementów dla Agnieszki Kaczorowskiej.

Świetnie. Tańcz i bądź szczęśliwy

A to wszystko dzięki wspaniałej Agusi. @agakaczor Tańczcie

Super gość z Ciebie. Bardzo Wam kibicuję

Zobacz także: