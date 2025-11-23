Marcin Rogacewicz, aktor i uczestnik programu „Taniec z Gwiazdami”, tuż przed samym finałem 17. edycji opublikował oświadczenie na Instagramie, które wywołało prawdziwą burzę w sieci. Gwiazdor serialu "Komisarz Alex" zarzucił uczestnikom programu, że razem z Agnieszką Kaczorowską byli ofiarami jawnego hejtu. W swoim wpisie aktor napisał: „Jesteście świadkami nieprawdopodobnego - jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam”.

Rogacewicz podkreślił, że przez długi czas milczał, obserwując niechęć ze strony innych uczestników oraz tancerzy. Mimo to starał się skupić na pracy. Teraz o kulisach "Tańca z Gwiazdami" opowiedziała też Agnieszka Kaczorowska. Potwierdziła słowa Marcina Rogacewicza?

Agnieszka Kaczorowska potwierdza napięcia za kulisami "Tańca z Gwiazdami"!

Agnieszka Kaczorowska jakiś czas po finale "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie ogłosiła, że nie pojawi się w kolejnym sezonie programu i nie wyobraża sobie tańczyć z nikim oprócz Marcina Rogacewicza. Para wspólnie przygotowuje spektakl, którego premiera już wiosną, a tymczasem w jednym z wywiadów w programie „Onet Rano” Agnieszka Kaczorowska potwierdziła istnienie zakulisowych napięć i nieprzyjemnych relacji. Na pytanie o atmosferę w programie odpowiedziała:

Te zakulisowe różne rzeczy rzeczywiście w kilku momentach były niewygodne - przyznała Agnieszka Kaczorowska w 'Onet rano'

Tancerka zauważyła, że nie każda relacja w programie była pozytywna. Dodała, że w każdej ekipie są osoby, które darzą się sympatią, ale też takie, które darzą się niechęcią. Jej słowa jedynie potwierdziły wcześniejsze zarzuty partnera.

Nie wiem. To nie do mnie pytanie. Zależy kto, myślę, że w każdej ekipie są ludzie, którzy cię lubią i ci, którzy cię nie lubią - dodała tancerka

Kontrowersyjne zakończenie udziału pary numer 7 w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu „Taniec z Gwiazdami” w siódmym odcinku. Ich nagłe pożegnanie z produkcją wywołało poruszenie wśród widzów. Zamiast pożegnać się z resztą ekipy i wziąć udział w tradycyjnym wywiadzie, para natychmiast opuściła plan.

Po ich wyjściu Kaczorowska wygłosiła emocjonalną przemowę, w której zasygnalizowała swoje niezadowolenie z atmosfery w programie. W sieci zawrzało od spekulacji o konflikcie wewnątrz ekipy show Polsatu. Już wtedy tancerka zaznaczyła, że zamierzają tańczyć i żyć na własnych warunkach. Kibicujecie tej parze na ich wspólnej drodze życia?

