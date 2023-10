Rodzina Zofii Zborowskiej się powiększyła! "Nadzia oszalała ze szczęścia"

Zofia Zborowska ponad tydzień temu powitała na świecie swoją ukochaną córeczkę Nadzieję. Mała Nadzia otrzymała wyjątkowe imię po swojej babci. O tym, że tak nazwie swoje dziecko aktorka wiedziała już lata temu i nawet uprzedziła siostrę Hannę Zborowską, że to imię jest już zarezerwowane. Gdy Zofia Zborowska wróciła do domu z maleństwem, przyszedł czas na poznanie jej z ukochaną suczką Wiesią. Zachowanie czworonoga doprowadziło aktorkę do łez. Wzruszyli się również internauci, gdy aktorka pokazała to nagranie w sieci. Musicie to zobaczyć. Zobacz także: Zofia Zborowska urodziła! Pokazała zdjęcie córeczki, która dostała naprawdę wyjątkowe imię Zofia Zborowska pokazała wzruszające nagranie z córką i psem Wiesią Zofia Zborowska kilka lat temu zaadoptowała pieska. Bardzo szybko okazało się, że Wiesia, bo tak ma na imię piesek, stała się najlepszą przyjaciółką aktorki. Wiesia towarzyszyła aktorce wszędzie. Swego czasu kontrowersje budził fakt, że Zofia Zborowska woziła ją w wózku, jak wyjaśniła, specjalnie przystosowanym do przewożenia piesków, gdy przemieszczała się np. po galerii handlowej czy sklepie. Wiesia była również obecna na ślubie Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony , gdzie również miała na sobie białą sukienkę oraz welon. Teraz czas na kolejne ważne wydarzenie. Po narodzinach córki Zofia Zborowska opublikowała nagranie, gdy jej pies po raz pierwszy poznaje nowego członka rodziny: Wiesia poznaje Nadzie 🥺🐶💖 To był zdecydowanie wzruszający moment nie tylko dla samej aktorki ale również jej męża. Zofia Zborowska postanowiła przygotować czworonoga na poznanie małej Nadziei i kilka dni przed dała jej pieluszki córki, aby mogła oswoić się z zapachem. Wiesia na widok dziewczynki pobiegła po pieluszki, które...