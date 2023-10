Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostali rodzicami w 2021 roku. Wówczas para powitała na świecie córeczkę, która otrzymała imię Nadzieja. Teraz mijają dwa lata od tego pięknego wydarzenia w życiu aktorki i siatkarza i właśnie małżonkowie świętują drugie urodziny swojej pociechy. Z tej okazji na ich instagramowych kontach pojawiło się wyjątkowe nagranie. Para w oryginalny sposób uczciła drugie urodziny córki!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona w wyjątkowy sposób uczcili drugie urodziny córeczki

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są jedną z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Zakochani pobrali się w 2019 roku, a w wakacje 2021 zostali rodzicami Nadziei. Choć aktorka i sportowiec nie ujawniają wizerunku swojej pociechy w mediach w pełni, to jednak od czasu do czasu dzielą się rodzinnymi chwilami. Tym razem małżonkowie postanowili w wyjątkowy sposób uczcić drugie urodziny swojej córeczki.

Para postanowiła nagrać swój teledysk do popularnego utworu dla dzieci, "Baby Shark". Jak się okazało, jest to aktualnie jedna z najbardziej lubianych przez Nadzieję piosenek. Zofia Zborowska, Andrzej Wrona, a także inni członkowie ich rodziny, przebrani za "rekinki", zaśpiewali ten hit ze zmienionymi przez siebie słowami utworu - tekst opowiada bowiem historię ich związku i narodzin Nadziei. Sami spójrzcie, jak genialnie im to wyszło.

Choć wyjątkowy teledysk z okazji drugich urodzin Nadziei pojawił się dopiero kilka godzin temu, to jednak już stał się prawdziwym hitem wśród internautów. Komplementów i słów zachwytu nie brakuje!

- Niczego lepszego dziś w internetach nie zobaczycie ???? to jest złoto ???????????? szacun za kreatywność i zaangażowanie najbliższych ???????? to jest złoto ????☺️ . Popłakałam się ze wzruszenia ???????? - No to jest coś przepięknego ❤️???? tacy rodzice, rodzina i przyjaciele to ogromny skarb. Nadzia jest szczęściarą ???????? - O raju, ale jesteście wspaniali???? Nadziejko, wybrałaś sobie wspaniałą rodzinę???? - Przesłodkie ???? - Oooo woow! Ale cudo ! Jesteś wspaniali ???? - piszą zachwyceni fani.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy rodzice Nadziei zdecydowali się złożyć jej urodzinowe życzenia w tak oryginalny sposób. W zeszłym roku, w dniu pierwszych urodzin dziewczynki, para również nagrała uroczy filmik - wówczas był to ich teledysk do piosenki "Hakuna Matata" z bajki "Król Lew". Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i fantastycznej realizacji!