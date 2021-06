Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie piękne zdjęcie z córeczką. Nela ma już ponad dwa miesiące i jest prawdziwym słodziakiem! Na zdjęciu po raz pierwszy możemy zobaczyć również, jak prezentuje się młoda mama, która zaledwie kilka dni temu zmieniła kolor swoich włosów. Internauci są zachwyceni wyglądem Sylwii Przybysz . Zobaczcie sami! Sylwia Przybysz w nowym kolorze włosów Sylwia Przybysz już stycznia 2020 roku spełnia się w roli mamy. Ponad rok temu urodziła córeczkę Polę, a w marcu tego roku na świecie pojawiła się jej druga pociecha, mała Nela. Ostatnio młoda piosenkarka pokazała w sieci uroczą sukieneczkę do chrztu dla Neli i wszystko wskazuje na to, że uroczystość odbędzie się lada dzień. Kilka dni temu Sylwia Przybysz postanowiła również nieco odmienić swój wygląd przed tym wydarzeniem. Narzeczona Jana Dąbrowskiego zdradziła wówczas, że wybrała się do fryzjera i przefarbowała swoje długie włosy. Co robimy? Obstawiajcie -pisała do fanów Sylwia Przybysz. Blond albo jakiś inny kolorek typu czarny lub coś zwariowanego - odpisał jeden z fanów. Z pewnością będzie to coś zwariowanego - zdradziła Sylwia Przybysz. Sylwia Przybysz zmieniła kolor włosów na bardzo jasny blond, ale do tej pory nie publikowała zdjęć na których możemy zobaczyć efekt końcowy jej metamorfozy. Teraz jednak w sieci pojawiła się jej najnowsza fotka na której pozuje z córeczką! Z moim maluszkiem 👼🏻❤️- napisała Sylwia Przybysz. Internauci są zachwyceni wyglądem młodej mamy i małą Nelą. - W blondzie ci najlepiej!!!!!! Nigdy już inaczej... chyba ze pasemka😂😍😍 - Dwie piękności 😍😘❤ - przepięknie wyglądasz w takich jasnych włosach - Piękne włosy ❤️🔥 - Cudowne 😍😍😍😍- komentują...