Długo wyczekiwany urlop Małgorzaty Rozenek-Majdan na Tureckiej Riwierze przez chwile grozy na lotnisku był zagrożony. Jak już wiemy, gwieździe TVN udało się stawić czoło przeciwnościom losu i teraz może cieszyć się wakacjami w ekskluzywnym hotelu, uwielbianym przez celebrytów. Taki anturaż niesie za sobą także odpowiedni ubiór. Nawet na basenie rodzina Rozenek-Majdan prezentuje się niczym z okładki najlepszego żurnala. Na tę stylówkę wydali krocie.

Rodzina Małgorzaty Rozenek-Majdan w luksusowych stylizacjach bawi się na basenie

Choć wydawać by się mogło, że życie Małgorzaty Rozenek-Majdan bardziej przypomina netflixową komedię romantyczną niż rzeczywistość, to niedawne wydarzenia sprawiły, że rzeczywistość prezenterki na chwilę zamieniła się w istny dramat. Po traumatycznej sytuacji na lotnisku z Małgorzatą Rozenek-Majdan w roli głównej, podczas której celebrytka "wyskoczyła z niemal lecącego samolotu" w poszukiwaniu zaginionego bagażu, rodzinie wreszcie udało się dotrzeć do wymarzonej destynacji.

Teraz była prowadząca "Dzień Dobry TVN" wraz z mężem i ukochanymi synami na bieżąco dzieli się w sieci urokliwymi kadrami wprost z luksusowego tureckiego hotelu. Uwagę zwracają jednak nie tylko wyszukane lobby, zapierający dech apartament, czy piękne plaże, ale też stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej najbliższych. Niektórzy internauci wprost pytają, ile prezenterka wydała na wyszukane looki. Okazuje się, że same stylizacje na basen kosztują... kilkanaście tysięcy złotych.

Internauci zachwyceni bliźniaczymi plażowymi stylizacjami rodziny Małgorzaty Rozenek-Majdan

Po tym, jak gwiazda TVN opublikowała nagranie w bliźniaczych stylizacjach z mężem i synami, w sieci zawrzało. Podczas, gdy jedni pytali, czy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan ma jakikolwiek wpływ na swój wygląd, inni zachwycali się rodzinnym lookiem z biało-różowymi strojami kąpielowymi w rolach głównych.

Piękna rodzina.

Ale super rodzinka - wszyscy matchy-matchy.

Skąd strój kąpielowy? - komentują zachwyceni internauci.

Jak się okazuje, ten look kosztował niemałą fortunę. Kostiumy pochodzą z najnowszej kolekcji marki Kampos. Męskie szorty kąpielowe to wydatek 999 złotych, dziecięce kosztują 478 złotych, a damskie bikini 826 złotych. Swój look Radosław Majdan uzupełnił oversizową białą koszulką marki Balardi za 588 złotych i klapkami Polo Ralph Lauren za 179,99 złotych. Z kolei starszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan, Tadeusz, postawił na basicowy t-shirt z H&M z ciekawą grafiką na plecach za 54,99 i klapki od Dsquared2 warte 969,99 złotych.

Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan bikini Kampos uzupełniła białym letnim total lookiem z kwiatowym haftem, który pochodzi z najnowszej kolekcji jej własnej marki Mrs Drama i kosztuje 799 złotych. Do tego dobrała kultową kosmetyczkę Hermesa Bride-a-Brac w beżowym kolorze za 3 100 złotych, która świetnie sprawdzi się także jako torebka. Całość uzupełnił różowy kapelusz oraz białe klasyczne klapki marki Hermes. Model Oran to wydatek 3 100 złotych. Cała rodzinna stylizacja kosztowała zatem w granicach 12 tys. złotych.

Tak Małgorzata Rozenek-Majdan bawi się na tureckich wakacjach z rodziną

Szaleństwo na basenie, posiłki w luksusowych hotelowych restauracjach to jeszcze nie wszystko. Ekskluzywna sieć hoteli, w jakiej zatrzymała się Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem i synami oferuje atrakcje dla VIPów naprawdę na najwyższym poziomie. Okazuje się, że wszyscy goście, którzy 23 lipca będą zakwaterowani w hotelu otrzymają nie lada prezent.

Oznacza to, że Małgorzata Rozenek-Majdan wydają krocie na nocleg, otrzymała darmowe wejście na koncert Jennifer Lopez, która już niebawem zagości również na warszawskiej scenie.

Internauci zachwyceni bliźniaczymi plażowymi stylizacjami rodziny Małgorzaty Rozenek-Majdan, Fot.: Instagram @m_rozenek

