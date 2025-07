Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem Radosławem Majdanem oraz dziećmi – Tadeuszem i Heniem – planowała wyjazd na wakacje do Antalyi w Turcji. Już na początku podróży pojawiły się komplikacje. Zamiast planowanego wylotu o godzinie 8, o godzinie 12 nadal przebywali na lotnisku. Jak ujawniła celebrytka w relacji opublikowanej 20 lipca, wszystkiemu winien był zapomniany pokrowiec na marynarki, co uruchomiło ciąg nieprzewidzianych zdarzeń. Zapodziała się walizka kabinowa, za którą odpowiedzialny był Tadeusz. W wyniku chaosu nikt nie zauważył jej braku na czas, co doprowadziło do eskalacji sytuacji.

Dramatyczne chwile: Rozenek wyskakuje z samolotu, by szukać walizki

Małgorzata Rozenek-Majdan wspominała, że dosłownie „wyskoczyła z prawie lecącego samolotu”, by w panice odnaleźć zgubioną walizkę. Przebiegła przez wszystkie bramki bezpieczeństwa w nadziei, że jeszcze zdąży. W całym zamieszaniu celebrytka przypomniała sobie, że w walizce znajdują się również jej buty. Ostatecznie okazało się, że nie odebrali walizki z punktu kontroli bezpieczeństwa.

Była jeszcze chwila, więc miałam cały czas nadzieję, że zdążę na ten samolot. Wypadłam. Przechodziłam przez wszystkie bramki bezpieczeństwa

Pomimo usilnych prób odnalezienia bagażu, sytuacja przybrała jeszcze gorszy obrót. Małgorzata Rozenek zabrała ze sobą kosmetyczkę zawierającą paszporty wszystkich członków rodziny. W konsekwencji poproszono Radosława Majdana i dzieci o opuszczenie pokładu samolotu. Jak zaznaczyła gwiazda:

Poproszono Radosława i dzieci o wyjście z samolotu. Nie dlatego, że nie mogą lecieć, no bo mogliby. Tylko ja, wybiegając w poszukiwaniu walizki, wzięłam całą kosmetyczkę, w której mamy wszystkie dokumenty

Nowe bilety, nowy plan: podróż przez Kraków do Antalyi

Rozenek-Majdan przyznała, że znalezienie nowych biletów nie było łatwe. Wszystkie miejsca w samolotach bezpośrednich do Antalyi były już zajęte. Zdecydowali się na lot z przesiadką przez Kraków. „W efekcie, w nie najbardziej okazyjnych cenach, kupujemy bilety przez Kraków. I w Krakowie przesiadka na Antalyę”, relacjonowała gwiazda.

Rodzina musiała czekać na potwierdzenie miejsc, licząc, że ktoś nie pojawi się na odprawie. „Dostaliśmy bilety bez miejsc i czekamy w kolejce, być może ktoś nie przyjdzie”, dodał Radosław Majdan. Atmosfera była napięta – humory nie dopisywały, a sytuacja prowadziła do kłótni. „Cyrki na tym lotnisku”, określiła całe zajście Rozenek.

Po wielu perypetiach rodzinie udało się wsiąść do samolotu lecącego do Krakowa. Małgorzata Rozenek-Majdan z ulgą relacjonowała moment wejścia na pokład: „Udało się! Jesteśmy w drodze do samolotu”. Choć nie mogli siedzieć razem, celebrytka stwierdziła, że „po dzisiejszym, może to i lepiej”.

Całe zdarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, a Małgorzata Rozenek, znana z aktywności w social mediach, szczegółowo dzieliła się swoimi przeżyciami.

Awantury, bo my jeszcze obydwoje jesteśmy ultrawybuchowe charaktery, więc jak takie rzeczy się dzieją, to u nas jest głośno

Sytuacja ukazała, jak drobny incydent może przerodzić się w poważny chaos, a także jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentów podróżnych. Problemy z walizką i dokumentami zakończyły się na szczęście szczęśliwie, ale pozostawiły wiele emocji i zapewne cenną lekcję dla całej rodziny Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek- Majdan pokazała wnętrza nowego domu

Małgorzata Rozenek‑Majdan i Radosław Majdan początkowo planowali wybudować dom od podstaw. Jednak pomysł ten okazał się trudny do realizacji z powodu licznych komplikacji urzędowych i biurokratycznych. Problemy te zmusiły parę do zmiany strategii. Zdecydowali się na tzw. „plan B” – zakup istniejącego budynku i jego całkowite wykończenie oraz adaptację do własnych potrzeb.

Jak wyjaśniła celebrytka, decyzja ta była trudna, ale konieczna. Ostatecznie wybór padł na gotową konstrukcję, którą para przekształciła w rezydencję swoich marzeń. Choć przeprowadzka planowana jest dopiero za około dwa tygodnie, Małgorzata Rozenek‑Majdan już teraz podzieliła się z fanami zdjęciami wnętrz. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała kadry z nowego domu, podkreślając, że to już „ostatnia prosta” w remoncie. Ujęcia pokazują eleganckie i nowoczesne wnętrza – to właśnie styl, który celebrytka konsekwentnie promuje od lat. Każdy detal w nowym domu wydaje się być dopracowany z największą starannością.

