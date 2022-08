Rodzina przekazała szczegóły pogrzebu Piotra Balickiego. Spocznie w ważnym dla niego miejscu

Serwis Plejada.pl przekazał tragiczną informację - nie żyje Piotr Balicki, prezenter, reżyser oraz animator publiczności, który pracował m.in. przy takich programach jak "Mam Talent", "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Od kilku miesięcy walczył z nowotworem. Mężczyzna miał 38 lat. Wiadomość o śmierci Piotra potwierdziła Plejadzie.pl najbliższa rodzina. Piotr Balicki nie żyje Piotr Balicki od ponad 20 lat związany był z produkcją telewizyjną. Pracował jako reżyser, prezenter, a przede wszystkim jako animator publiczności w takich programach jak "Mam talent", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Taniec z Gwiazdami", "X-Factor" czy "Jak oni śpiewają". Był również trenerem w show TVN "Mali Giganci". W lutym tego roku Balicki poinformował swoich fanów o swojej chorobie - walczył z rakiem. Do mojego domku zwanego „ciałem”, wpadł wilk, ale postanowił nie pukać. Wlazł chamsko, rozsiadł się na kanapie i dość szybko zaczął się panoszyć i po łazience i po sypialni. A gdy wszedł do kuchni, potłukł naczynia. Schował się, a ja wstałem żeby sprawdzić co się stało. Było już trochę za późno. Bo wilk jest już na chacie, nie chce z niej wyjść, a ja zacząłem właśnie go gonić. Niestety skubaniec zna rozkład pomieszczeń i szybko się przemieszcza, a był podstępny i niesamowicie cichy. I tak pozostawił sporo sierści w różnych miejscach. Posprzątanie tego niestety nie jest już łatwe. Mój dom to obecnie sala nr 2 gdzieś w Centrum Onkologii. Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem. Nie ma spektakularnie pozytywnych perspektyw. Ok pogodzę się z tym - napisał na Instagramie Balicki. W maju Piotr Balicki pojawił się w "Mieście Kobiet" w TVN Style, gdzie opowiedział o walce...