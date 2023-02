Rodzina Mateusza Murańskiego. Jego ojciec jest aktorem, a mamę porównywał do Edyty Górniak

"Dziś w nocy odszedł mój pierwszy najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia, Tato” – tymi słowami Lara Gessler pożegnała swojego ojca Piotra Gesslera , który zmarł nagle w wieku 63 lat. O śmierci ojczyma tak napisał Tadeusz Müller: „W najważniejszym okresie życia zastępował mojego ojca, przy jego boku mieliśmy wspaniałe dzieciństwo z Larą. Wrażliwy, empatyczny i troskliwy człowiek, genialny cukiernik i restaurator. Wielbiciel Hiszpanii, kotów i Jamesa Bonda. Pozostawił wpatrzone w niego i kochające trzy kobiety, dla których to najtrudniejszy czas, z jakim przyszło im się zmierzyć”. Choć Piotr był znanym restauratorem i pochodził z jednej z najsłynniejszych rodzin w Polsce, sam unikał wywiadów i branżowych imprez. Wolał trzymać się z boku, dlatego tak rzadko mówiło się o nim w mediach. Przełomowym momentem w jego życiu było poznanie Magdy Gessler . Dla niej był gotów nawet zerwać kontakty z rodziną. Wszystko dla Magdy Gdyby nie on, Magda nie byłaby pewnie gwiazdą „Kuchennych rewolucji”. To właśnie Piotr wprowadził ją do świata restauratorów. Jego rodzina od pokoleń zajmowała się kulinariami i wyrobiła sobie renomę nie tylko w Warszawie. Jednak twórca całego imperium i ceniony cukiernik Zbigniew Gessler sprzeciwiał się pozamałżeńskiemu romansowi syna z nikomu nieznaną wdową. Ten związek to był skandal, o którym plotkowali wszyscy. Piotr wiele ryzykował, ale ostatecznie zniósł gniew ojca i postawił na swoim. Został z Magdą. Choć ta miłość od samego początku wiele ich kosztowała… Zobacz także: Maria Andrejczyk: Zanim rozkochała w sobie Polaków na olimpiadzie, stoczyła walkę z rakiem Zakazane uczucie Kiedy w 1987 roku pierwszy mąż Magdy Gessler, znany dziennikarz...