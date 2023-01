Annie Wersching nie żyje. Gwiazda serialu "24 godziny" i "The Last of Us" miała 45 lat

Tragiczne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Lorenzo Brino, gwiazdor bijącego rekordy popularności w latach 90. serialu "Siódme niebo". Aktor miał zaledwie 21 lat. Co się stało? Dlaczego Lorenzo Brino nie żyje? Zobaczcie poniżej! Nie żyje Lorenzo Brino z serialu "Siódme niebo" Lorenzo Brino nie żyje. 21-latek zginął w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w Kalifornii. Te informacje potwierdza biuro prasowe lokalnego koronera. Brino podróżował swoim samochodem o 3 nad ranem, gdy nagle stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w słup na skrzyżowaniu bulwaru Yucaipa i 16 ulicy. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak już wspomnieliśmy, Lorenzo Brino było gwiazdorem bijącego rekordy popularności nie tylko w Stanach, ale również w Polsce serialu "Siódme niebo". Opowiadał on o losach rodziny Camdenów, która wychowywała siedmioro dzieci. Lorenzo Brino wraz ze swoim bratem Nikolasem wcielali się w najmłodsze pociechy pastora i jego żony. Chłopcy dołączyli do obsady, gdy byli jeszcze niemowlakami. Co ciekawe, Nikolas i Lorenzo urodzili się jako... czworaczki. Ich dwaj pozostali bracia również pojawiali się w serialu na samym początku. Całej rodzinie składamy szczere kondolencje! Wyświetl ten post na Instagramie. Breaking: #7thHeaven star Lorenzo Brino has passed away at the age of 21 after a tragic car accident last week. 💔 Link in bio for everything we know. (📷:Instagram/The WB) Post udostępniony przez E! News (@enews) Mar 15, 2020 o 9:30 PDT Pamiętacie ten serial?