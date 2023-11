Reklama

Mateusz Murański to gwiazdor serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Aktor wciela się tam w postać niepokornego Adka. Dla Mateusza Murańskiego jest to pierwsza większa rola. Czy show-biznes spodobał mu się na tyle, że chciałby w nim zostać? Jakie gwiazdy stanowią dla niego autorytet? Co ciekawe, Mateusz Murański w rozmowie z nami sporo miejsca poświęcił Edycie Górniak. Czyżby wpadła mu w oko? A może są inne powody, dla których jest mu wyjątkowo bliska? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Edyta Górniak wpadła w oko młodemu gwiazdorowi?

Mateusz Murański wciela się w postać niepokornego Adka