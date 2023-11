Dokładnie rok temu 19 maja 2018 roku Meghan Markle i książę Harry wzięli ślub w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. To było wyjątkowe wydarzenie, relacjonowane przez wszystkie media na całym świecie, mimo że książę jest dopiero 6. w kolejce do tronu. Nie da się jednak ukryć, że książę Harry zawsze budził duże emocje, zwłaszcza że do niedawna był jednym z największych skandalistów w rodzinie królewskiej. W końcu jednak postanowił się ustatkować u boku pięknej aktorki Meghan Markle. Teraz z okazji pierwszej rocznicy ślubu książęca para udostępniła na swoim profilu na Instagramie wyjątkowe nagranie, na którym można zobaczyć niepublikowane dotąd fotografie ze ślubu pary!

