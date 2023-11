Robert Lewandowski po strzelonym golu w meczu Ligii Mistrzów po raz drugi włożył piłkę pod koszulkę, a kciuk do ust. W ten sposób poinformował, że Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży! Po meczu w rozmowie z mediami nie tylko dzielił się wrażeniami odnośnie gry piłkarskiej, jak ma to miejsce zazwyczaj, ale chętnie kontynuował temat kolejnej ciąży. We wzruszających słowach powiedział, jak czuje się z faktem, że znów zostanie ojcem:

To najpiękniejsza rzecz w życiu, z której możesz być dumny - słowa piłkarza cytuje sport.se.pl

Trzyosobowa dotychczas rodzina Lewandowskich powiększy się o nowego członka rodziny. A kiedy Anna Lewandowska urodzi drugie dziecko? Okazuje się, że sam piłkarz przyznał, który to już miesiąc ciąży... Zobaczcie, na kiedy jest planowany termin porodu!

Robert Lewandowski zdradził, w którym miesiącu jest jego żona!

Jak już wcześniej pisaliśmy z naszych informacji wynika, że to czwarty miesiąc ciąży! Okazuje się, że Robert Lewandowski potwierdził je i w rozmowie z niemieckimi mediami po meczu przyznał, że Anna Lewandowska jest w czwartym miesiącu ciąży.

Tak, oczekujemy drugiego dziecka. Jesteśmy teraz w czwartym miesiącu i cieszymy się, że nasza rodzina się powiększa. Posiadanie dziecka to najlepsza rzecz na świecie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i nasza rodzina się powiększy - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie ze sport1.de.

Niemal natychmiast po ogłoszeniu szczęśliwej nowiny popłynęła fala gratulacji dla przyszłych rodziców. Ze szczęścia pary ucieszyły się m.in. Paulina Krupińska, Małgorzata Domagalik, Marina czy Dominika Grosicka. Z całą pewnością jest to też wielka radość dla Klary Lewandowskiej. W końcu już za kilka miesięcy zostanie starszą siostrą. W maju dziewczynka będzie świętowała 3. urodziny, a jej brat lub siostra najprawdopodobniej przyjdzie na świat w kwietniu 2020 roku. Para nie podzieliła się informacją na temat płci dziecka, ale jakiś czas temu w jednym z wywiadów Anna Lewandowska przyznała, że zawsze marzyła o synu.

Czy jej marzenie się spełni?

W ten sposób Robert Lewandowski ogłosił drugą ciążę Anny!

