Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży - fani najpopularniejszego małżeństwa w Polsce mówią tylko o tym! Radosną nowiną podzielił się z całym światem szczęśliwy tata - Robert Lewandowski zrobił na meczu osławioną cieszynkę. Oznacza to, że córeczka Anny i Roberta Lewandowskich, Klara, za kilka miesięcy zostanie starsza siostrą. Kiedy dokładnie? Czy znana jest data porodu drugiego dziecka Lewandowskich? Z naszych informacji wynika, że to czwarty miesiąc ciąży!

Druga ciąża Anny Lewandowskiej jak pierwsza?

Anna i Robert Lewandowscy na razie nie podali daty porodu. Na ogół ciężarne czekają z upublicznieniem informacji o ciąży na koniec pierwszego trymestru. Ale w przypadku pierwszej ciąży Anny Lewandowskiej było inaczej. Trenerce udało się utrzymać tę informację w tajemnicy przez aż pięć miesięcy. Nie było to trudne - Lewandowska ma tak szczupłą sylwetkę, że z trudem można się było dopatrzeć ciążowego brzuszka. Dopiero na początku grudnia 2016 roku dowiedzieliśmy się o ciąży Anny Lewandowskiej - również dzięki Robertowi. Piłkarz wtedy po raz pierwszy zaprezentował światu cieszynkę - włożył piłkę pod koszulkę i wcisnął kciuk do ust. Zdjęcie Roberta pojawiło się wtedy wszędzie - wykorzystane również do zabawnych memów o Lewandowskim. Szczęśliwym rodzicom gratulowali wszyscy - od prezydenta Andrzeja Dudy przez cały świat sportowy po Ewę Chodakowską. Cztery miesiące później - 4 maja 2017 roku - na świecie pojawiła się Klara.

Kiedy urodzi Anna Lewandowska?

Czy i tym razem rodzice postanowili odczekać kilka miesięcy, zanim ogłosili światu radosną nowinę? Plotki o drugiej ciąży Anny Lewandowskiej krążyły już od dwóch miesięcy. Kiedy gwiazda pojawiła się na premierze swoich kosmetyków Phlov by Anna Lewandowska w sukience z baskinką, mówiło się tylko o tym, że ukrywa ciążowy brzuszek. Pojawiały się informację, że Robert Lewandowski ogłosi informację o drugiej ciąży na wybranym listopadowym meczu reprezentacji Polski. Czy Lewandowscy zdecydowali się poczekać z ogłoszeniem ciążowej nowiny tak jak za pierwszym razem? Z naszych informacji wynika, że Anna Lewandowska jest w czwartym miesiącu - powinna urodzić pod koniec marca. Małą Klarę i jej rodzeństwo będzie dzieliło trzy lata.

Ciekawi jesteśmy, czy szczęśliwi rodzice już wiedzą, czy czekają na synka czy córeczkę:)

Kilka dni temu Anna Lewandowska narzekała na gorszy nastrój. Jesienna chandra czy ciążowe nastroje?

Na halloweenowej imprezie Anna Lewandowska ukryła ciążowy brzuszek pod obszerną kurtką.

Za kilka miesięcy na spacerze Lewandowskich pojawi się nowy członek rodziny - oczywiście w wózeczku:)

