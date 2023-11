3 z 4

Anna dzielnie wspierała swojego męża podczas Mundialu. Niektórzy mieli za złe Lewemu, że zamiast jednoczyć się w porażce z drużyną, on po meczu z Senegalem pobiegł do żony. Robert Lewandowski nie widzi jednak w tym nic złego. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" po raz kolejny zapewnił, że to właśnie Ania i Klara są dla niego największym wsparciem i to właśnie przy nich najlepiej odpoczywa i odnajduje spokój. Filip Chajzer sprytnie próbował wyciągnąć od piłkarza informacje na temat drugiego dziecka. Z odpowiedzi Lewego można wywnioskować, że on i Ania faktycznie planują drugą pociechę! Filip Chajzer spytał, czy Robert ma już imię dla drugiego dziecka.