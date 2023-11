Robert Lewandowski po Mundialu, z którego odpadliśmy już w fazie grupowej, znalazł się w ogniu krytyki. Piłkarz nie zdobył żadnego gola, a do tego według ekspertów był jednym z najsłabszych zawodników na boisku. Wszystko wskazuje na to, że Robert może pożegnać się z marzeniami o przejściu do Realu, a do tego krytykuje się go też w Polsce za postawę na Mundialu.

- To nie jest lider, który złapie drużynę w szatni za gardło, wygarnie błędy, zmobilizuje - powiedział w "Newsweeku" Michał Pol.

Do tego dziennikarze, którzy byli na zgrupowaniu w Arłamowie, sugerują, że Robert jest w drużynie gwiazdą i nie interesuje się innymi zawodnikami, co nie powinno mieć miejsca skoro jest kapitanem.

- Wydaje się, że istnieje obok drużyny. Nie interesuje go, co robią inni zawodnicy. Nie gada z nimi, jest skupiony na sobie. On zresztą trochę przypomina robota - mówi dziennikarz Cezary Kowalski.

Lewandowski straci opaskę kapitana?

Podczas konferencji prasowej, na której Zbigniew Boniek ogłosił, że Adam Nawałka nie będzie już selekcjonerem polskiej kadry, padło pytanie o Roberta Lewandowskiego i jego przyszłość w kadrze. Czy straci opaskę kapitana?

- Lewandowski jest fantastycznym kapitanem i naszym najlepszym piłkarzem, który na mundialu, podobnie jak cała drużyna, starał się robić to co mógł jak najlepiej. Też mu te mistrzostwa nie wyszły - powiedział Zbigniew Boniek.

Prezes PZPN powiedział, że rola Roberta w kadrze nie będzie mniejsza po nieudanym Mundialu.

- Na Lewandowskim będziemy budować nową reprezentację. To zawodnik, który jest zawsze gotowy, chętny, daje z siebie wszystko. Jeśli ktoś mówi, że nie zrobiliśmy nic wielkiego na tych mistrzostwach i graliśmy słabo, to nie znaczy, że mówi, że jego koledzy grali słabo - dodaje Boniek.

Zbigniew Boniek uważa, że Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem

Lewy nie straci opaski kapitana