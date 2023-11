1 z 4

Robert Lewandowski już dawno nie był w takich tarapatach. Po nieudanym występie naszej drużyny na Mundialu to właśnie na niego spadła największa fala krytyki. Dziennikarze sportowi, kibice, a nawet koledzy z kadry - wszyscy mają do niego sporo żalu za to, że rzekomo zajmuje się przede wszystkimi własnymi interesami, zamiast skupiać się na grze. Czarę goryczy przelał artykuł, jaki ukazał się niedawno w "Newsweeku". Dziennikarze oraz osoby związane z piłką nożną nie zostawiły na nim suchej nitki! Oberwało się także Ani Lewandowskiej.

Zobacz także: "Wszyscy chcą im dokopać" Lewandowscy stracą popularność przez nieudany Mundial w Rosji?

Robert Lewandowski długo znosił tę krytykę z pokorą. Jednak w końcu przerwał milczenie i udzielił naprawdę szczerego wywiadu dla "Przeglądu Sportowego". Teraz z kolei spotkał się z Filipem Chajzerem, któremu opowiedział między innymi o tym, dlaczego polska drużyna nie popisała się na Mundialu. Co jeszcze zdradził w "Dzień Dobry TVN". Zobacz naszą galerię i dowiedz się więcej!

POLECAMY: Lewandowski się zbuntował?! Nie wróci do gry, jeśli... postawił sprawę na ostrzu noża!