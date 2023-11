- W tym trudnym momencie to był czas dla mnie bardzo ważny wakacje z rodziną - przyp. red.. To powoduje, że gdzieś ta głowa trochę odpocznie, to serce będzie mniej bolało. Moja rodzina jest mi najbliższa i w tych trudnych chwilach to właśnie z nimi chcę spędzać czas - zapewnia Robert Lewandowski.