Robert Lewandowski zdradził, jak wyglądają jego relacje z trenerem naszej kadry! Po przegranym meczu Reprezentacji Polski z Senegalem na piłkarzy spadły gromy. Dostało się również Adamowi Nawałce, którego ostro krytykował m.in. dziennikarz Marek Wawrzynowski. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl wytykał błędy trenera.

Nawałka zazwyczaj grał asekuracyjnie i to przynosiło efekt. Nie mamy takiej jakości piłkarskiej, żeby zdominować przeciwnika (...) Nawałka twierdzi, że zdecydował się zagrać ofensywnie, by wykorzystać potencjał drużyny. Jest to o tyle dziwne, że przecież nie jest powiedziane, że im więcej ofensywnych graczy, tym bardziej ofensywna gra- ocenił dziennikarz. Adam Nawałka jest ojcem porażki.