Kuba Błaszczykowski i Robert Lewandowski przez lata grali razem w Borussi Dortmund, od dawna występują też w polskiej reprezentacji. Choć na boisku są bardzo zgrani i pięknie cieszą się ze zdobytych wspólnie bramek, prywatnie nie przepadają za sobą. Mówi się, że na zgrupowaniach, treningach prawie ze sobą nie rozmawiają. A nie zawsze tak było. Kiedyś byli nie tylko kolegami z boiska, ale też kumplami. Gdy Robert Lewandowski w 2010 roku trafił do Dortmundu, mógł liczyć na pomoc Kuby, który grał tam już od 3 lat oraz znającego język niemiecki Łukasza Piszczka.

Agata, żona Kuby, mimo zaawansowanej ciąży, pomagała Lewandowskiemu i jego dziewczynie Annie w urządzaniu domu. Para regularnie bywała na kolacjach u Ewy i Łukasza Piszczków. Wszyscy razem spędzali święta - czytamy w książce "Tajemnice kadry".

Z czasem ich drogi jednak się rozeszły, Robert miał do Kuby pretensję o to, że nie stanął po jego stronie w konflikcie z jednym z piłkarzy niemieckiego klubu. Jako kapitan polskiej reprezentacji, nie chciał też mu dać zgody na wywiad dla jednego z pism. Z czasem Kuba stracił opaskę kapitana, a otrzymał ją Robert. To również przełożyło się na ich relacje. A od czego właściwie zaczął się ten konflikt? Zobacz kolejny slajd!

