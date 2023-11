Czy Arkadiusz Milik i Robert Lewandowskie mają konflikt? Takie są komentarze po przegranym przez Polskę meczu z Senegalem na Mundialu w Rosji.

W czasie meczu Polska-Senegal było widać, że nasi napastnicy, Robert i Arkadiusz, nie dogadują się. Młodszy napastnik w czasie meczu tylko raz podał "Lewemu" piłkę! Do tego w trakcie meczu z Senegalem Milik krzyczał na Lewandowskiego!

Dziennikarze sportowi zastawiają się, dlaczego Milik ma tyle pewności siebie. Uważa się go za ulubieńca Adama Nawałki, co gwarantuje mu zazwyczaj miejsce w pierwszym składzie, ale fakty są takie, że przez ostatni rok był ciągle kontuzjowany, dlatego nie grał za dużo.

– Jestem niemile zaskoczony tym, jak grał dzisiaj Arkadiusz Milik. To jego drugi poważny turniej, to zawodnik doświadczony, który gra pod ogromną presją w Neapolu. I dziwi mnie to, bo Arkadiusz Milik nie jest jeszcze tak wysoko w hierarchii, żeby móc pokrzykiwać na Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka. A jeżeli Arek Milik zepsuł dwie proste piłki w ciągu jednej minuty i Robert Lewandowski podszedł i wytłumaczył mu, jak powinien zagrać, a Arek gestykulował, odwracał się i robił skwaszoną minę, to coś jest tutaj nie tak – zauważył dziennikarz sportowy Skwierawski na antenie studia WP.