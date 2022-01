Gala 86. plebiscytu "Przeglądu sportowego" i telewizji Polsat za nami! Najlepszym Sportowcem Roku 2020 został Robert Lewandowski . Piłkarz odebrał statuetkę i wygłosił wzruszającą przemowę, która zapiera dech w piersiach! Piłkarz podziękował swoim rodzicom za trud i wysiłek, jaki włożyli zawożąc go na treningi i czekając na niego. Robert Lewandowski wspomniał też łamiącym głosem o swoim ojcu i z trudem powstrzymując łzy powiedział: Chciałbym podziękować swoim rodzicom. (...) Żałuje, że mój tata nie mógł nigdy zobaczyć mojego meczu na żywo. Robert Lewandowski we wzruszającej przemowie wspomina o "ciężkich chwilach" Piłkarz, który w tym roku osiągnął wszystko, co możliwe w świecie piłkarskim przyznał, że ma kolejne marzenia i mimo tego, że ten rok był tak trudny, a on sam ma za sobą wiele ciężkich chwil nigdy nie zamierza się poddać: Spotkało mnie wiele ciężkich chwil, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać. Spotykałem dobrych ludzi, w pewnym momencie spotkałem moją żonę, pomogła mi wejść na kolejny szczyt. (...) Dla każdego z nas był to ciężki rok, ale trzeba doceniać to się się ma. Chciałem podziękować kibicom, rzadko o tym mówię, ale jestem bardzo emocjonalną osobą - mówił szczerze Robert Lewandowski łamiącym głosem. Bardzo emocjonalne słowa Roberta Lewandowskiego wzruszyły też jego żonę, Anna Lewandowska kibicując mężowi ocierała łzy. Piłkarz na koniec po raz kolejny podkreślił, że jest dumny z bycia Polakiem i docenia każdy sukces na swoim koncie: Warto marzyć niezależnie skąd pochodzisz, to wielka duma być Polakiem, doceniać swoje sukcesy, to, co się ma, to, co się zdobyło. (...) Dziękuję bardzo i serdecznie gratuluję wszystkim sportowcom! To była zdecydowanie najbardziej...