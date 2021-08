Robert Lewandowski został sam z dziećmi! Pokazał, jak sobie radzi bez Anny Lewandowskiej

Tym razem w domu Lewandowskich nastąpiła zamiana ról i to Anna Lewandowska wyjechała z domu do pracy! Gwiazda pokazała, co dzieje się pod jej nieobecność...

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z córkami dopiero co wrócili z rodzinnych wakacji, a słynna trenerka i zapracowana mama już musiała uciec z domu! Jak się okazuje, gwiazda prosto z Monachium wyleciała do Polski, gdzie miała nagrania do nowej kampanii dla jednej ze sportowych marek, której jest ambasadorką. Choć to zazwyczaj Robert Lewandowski wyjeżdżał na zgrupowania i był daleko od domu, tym razem role się odwróciły. Jak słynny piłkarz radzi sobie bez swojej żony? Od tej strony fani jeszcze go nie znali!

Zobacz także: Klara Lewandowska zrobiła dla mamy pyszną niespodziankę! Anna Lewandowska pochwaliła się dziełem córki

Robert Lewandowski opiekuje się córkami

Klara i Laura to prawdziwe małe gwiazdy Instagrama. Choć słynni rodzicie bardzo chronią prywatności swoich dzieci i nie pokazują zdjęć ich twarzy w sieci, dziewczynki już mają całą masę fanów, a kiedy w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej lub Roberta Lewandowskiego pojawi się zdjęcie, na którym widać ich córeczki, internauci nie mogą wyjść z zachwytu. Słynna trenerka nie raz pokazywała, jak bawi się z 4-letnią Klarą, przygotowując jej sportowe rozrywki, za to mała Laura rośnie jak na drożdżach. Jak czas sam na nas z dziewczynkami spędza ich słynny tata? Jeżeli myśleliście, że Robert Lewandowski całymi dniami kopie z córeczkami w piłkę, nigdy bardziej się nie pomyliliście.

Po wakacjach, podczas których Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mogli spędzić w końcu romantyczne chwile sam na sam, przyszedł czas na powrót do pracy. Jak się okazuje, tym razem rodzinę musiała zostawić Anna Lewandowska, która ostatnio mówiła o ogromnych zmianach w swoim życiu. Uwielbiana trenerka wyjechała do Polski, natomiast Robert Lewandowski z córkami został w Monachium. Co więcej, piłkarz świetnie sobie radzi z dziewczynkami, choć chyba Klara i Laura całkowicie przejęły nad nim kontrolę bo... wymalowały swojemu tacie całą twarz!

Anna Lewandowska na swoim InstaStory postanowiła pokazać odrobinę prywaty i opublikowała zdjęcie, które otrzymała od męża. Jak widać on i Klara bardzo lubią bawić się farbkami, bo nie tylko piłkarz ma na swojej twarzy piękne malunki, ale również jego starsza córeczka. Co wy na to? Anna Lewandowska skomentowała to tylko jednym zdaniem - "Tymczasem w domu..."

@annalewandowskahpba, Instagram

Zobacz także: Córki Ani i Roberta Lewandowskich dostały domek w prezencie! Bajeczny, imponujący i... drogi

Choć Robert Lewandowski z powodu pracy jest w częstych rozjazdach - i jak przyznała w jednym z wywiadów Anna Lewandowska, ich życie to tak naprawdę piłka - sportowiec każdą wolną chwilę poświęca swoim ukochanym córeczkom.

@_rl9, Instagram

Ostatnio cała rodzina Lewandowskich spędzała wspólne, beztroskie, wakacje w słonecznej Hiszpanii. Słynni rodzice posłali tam nawet swoje córeczki do przedszkola! Teraz cała gromada wróciła już do Monachium, jednak Anna Lewandowska nie zawitała tam długo i właśnie przebywa w Polsce, gdzie przyjechała w sprawach zawodowych.