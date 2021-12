Anna Lewandowska od wielu lat motywuje Polaków do prowadzenia zdrowego stylu życia. Na Instagramie trenerkę śledzi już ponad 2 mln osób. Żona Roberta Lewandowskiego często publikuje w sieci swoje zdjęcia, porady. Jak widać aktywność Ani przyniosła jej spory sukces. Trenerka trafiła bowiem na pierwsze miejsce w rankingu Polskich Influencerów w kategorii Osoby Publiczne. Anna Lewandowska pokonała nawet swojego męża! Na którym miejscu znalazł się Robert Lewandowski? Anna i Robert Lewandowscy najbardziej wpływowymi osobami publicznymi Organizatorzy konferencji See Bloggers razem z marką Influ Tool stworzyli ranking najpopularniejszych influencerów. W tym roku po raz pierwszy powstała kategoria Osoby Publiczne. W sieci coraz mocniej swoją działalność zaznaczają postaci ze świata offline’u, które coraz mocniej przenikają do świata Internetu. Skutkuje to zainteresowaniem liczonym w milionach obserwujących. Właśnie dlatego postanowiliśmy uwzględnić to w tegorocznym rankingu - portal wirtualnemedia.pl cytuje przedstawicieli Influ Tool. Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się Anna Lewandowska, pokonując tym samym Roberta Lewandowskiego, który trafił na drugą pozycję. Na miejscu trzecim znalazła się Ewa Chodakowska, a pozycja czwarta należy do Wojciecha Szczęsnego. Spodziewaliście się, że to właśnie Anna Lewandowska jest najpopularniejszą osobą publiczną w sieci? Jak na takie wyróżnienie zareagowała trenerka? Jest mi bardzo miło. Wiem, że to jest bardzo duża odpowiedzialność i zawsze cokolwiek robię w sieci, cokolwiek piszę, publikuję, w jakikolwiek sposób pokazuję, zawsze z tyłu głowy wiem o tym, że to jest duża odpowiedzialność, ponieważ mam duże zasięgi, duże grono osób, które mnie obserwuje....