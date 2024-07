Dzisiejszy dzień będzie należał do Roberta Lewandowskiego? Na to wskazują krzyczące ze stron głównych publikacje w najpoczytniejszych niemieckich mediach. Jak donosi "Bild", piłkarz przechodzi właśnie testy medyczne w Monachium, które ostatecznie wpłyną na decyzję w kwestii transferu z Borussii Dortmund, z którym umowa wygasa Polakowi w czerwcu 2014, do mistrza Niemiec Bayernu.

Zgodnie z przepisami, Lewandowski może podpisać kontrakt z nowym klubem już teraz. Polak ma przejść do Bayernu na 5 lat. Umowa ma obowiązywać do 2019 roku. Oficjalnie Robert do końca 2013 roku nie mógł komentować tej sprawy, dlatego też pytany przez dziennikarzy przerywał rozmowę. Zobacz: Lewandowski oburzony pytaniem przerwał wywiad

- W końcu może powiedzieć 'tak'. Może robić, co mu się podoba. Przede wszystkim poinformować, gdzie zagra - czytamy w serwisie abendzeitung-muenchen.de.

Niemiecki tabloid "Bild" opublikował zdjęcie, które ma być dowodem na obecność Lewandowskiego w monachijskiej klinice (prezentujemy screen poniżej).

Trzymamy kciuki za sukces.

Aktualizacja: Oficjalana strona Bayernu Monachium potwierdzila doniesienia o transferze Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz grający do tej pory w Borussii Dortmund związał się z ekipą mistrza Niemiec pięcioletnim kontraktem.

