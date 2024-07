Okazuje się, że napastnik reprezentacji Polski Robert Lewandowski cieszy się wielką popularnością nie tylko w Europie, ale też w Azji. Piłkarz wraz z kolegami z klubu Bayern Monachium wyruszył właśnie na podbój Chin! Klubowe tournée po Azji potrwa od 16 do 24 lipca. Podczas pobytu na Dalekim Wschodzie, piłkarze niemieckiego klub zmierzą się w towarzyskich meczach z Valencią, Interem Mediolan i mistrzem kraju Guangzhou Evergrande.



Dziś Robert Lewandowski pochwalił się filmem z lotniska w Chinach, gdzie tłum fanów przywitał zawodników klubu Bayern Monachium. Fani wiwatowali na widok gwiazdora reprezentacji Polski. Robert pod filmem napisał:



Zobaczcie sami, jak Chińczycy przywitali Roberta na lotnisku:



Amazing! China - thanks???????????? #china #fans #team #rl9 #rl

A video posted by Robert Lewandowski (@_rl9) on

Jul 16, 2015 at 10:13pm PDT