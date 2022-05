Robert Lewandowski pokazał zdjęcie z dzieciństwa. Zawsze był wysportowany? 

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, nic więc dziwnego, że fanów ciekawi, jakim jest tak naprawdę człowiekiem. Za jego sukcesem stoi ogrom pracy i dużo samodyscypliny. Przyjaciele Lewego przyznają, że piłkarz nigdy nie odpuszcza i nawet na wakacjach dba o treningi. Robert po prostu wie, że nie może się zatrzymać, a wakacyjny wyjazd nie jest powodem, by przestać dbać o kondycję. Czy to oznacza, że jest despotą i nie daje wypoczywać innym? Kapitan reprezentacji Polski na Euro 2020 (2021) funkcjonuje według własnego systemu i nie wymaga, by tak żyli inni. Zresztą czasem też daje się ponieść zabawie. Wyobrażacie go sobie w takiej sytuacji? Robert Lewandowski "To nie jest tak, że Lewy zawsze jest robotem. Jest nim prawie zawsze" Robert Lewandowski otacza się tymi samymi przyjaciółmi od szkoły średniej, jeden z nich, Marek Kalitowicz, przyjaciel Roberta Lewandowskiego ze szkolnej ławki z radością opowiedział w wywiadzie dla "Sport.pl" o tym, jaki naprawdę jest najlepszy polski piłkarz. Jak mówi dla portalu kolega piłkarza, Robert - mimo rozwijającej się kariery - nigdy nie przestał być "normalny". Im więcej osiągał jako piłkarz, tym bardziej przykładał się do swojej pracy: Jesteśmy jego przyjaciółmi, doskonale go rozumiemy. Na nikim nie robi wrażenia, że jak wybija 23, to Robert prosi, by trochę ściszyć muzykę, bo idzie spać. My nie mamy następnego dnia treningu czy meczu, więc sobie siedzimy dalej. Jest jedna podstawowa zasada: jak wstanie, ma być posprzątane - czytamy na Sport.pl. A czy Robert Lewandowski kiedykolwiek zwalnia i po prostu się bawi? Okazuje się, że tak, choć nie da się ukryć, że jego przyjaciół zawsze to trochę dziwi. No i oczywiście Lewy ma takie zrywy tylko po sezonie! Raz była taka historia, jakoś po...