Poważne kłopoty Anny Lewandowskiej "Nie wierzę w to"! A wszystko przez rekord

Anna Lewandowska to ikona stylu i klasy! Jej stylizacje zawsze robią ogromne wrażenie na fankach, które często inspirują się stylem pięknej trenerki. Właśnie na InstaStory gwiazdy pojawiły się nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć ją we wspaniałej, letniej stylizacji. Ania Lewandowska wygląda w niej naprawdę pięknie, a do tego zachwyca figurą zaledwie 3 miesiące po porodzie! Zobacz także: Trendy lato 2020. Anna Lewandowska w sneakersach za 3000 zł! To ulubione buty influencerów na całym świecie Anna Lewandowska zachwyca swoją letnią stylizacją! Gwiazda odsłoniła brzuch! Anna Lewandowska doskonale wie, co aktualnie jest w trendach! Gwiazda idealnie potrafi łączyć wszystkie elementy garderoby, dlatego jej fanki często inspirują się jej stylizacjami. Trenerka świetnie wygląda zarówno w luźnych jak i eleganckich kreacjach. Już kilkukrotnie zachwyciła wszystkich stylizacjami na lato. Teraz po raz kolejny ciężko oderwać wzrok od tego, co ma na sobie Ania Lewandowska. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie z Laurą. Domowy kadr i "zwykłość" rozczuliły internautów Gwiazda zdecydowała się pochwalić na swoim InstaStory letnią stylizacją. Jak wiadomo teraz zapanowały naprawdę upalne dni, dlatego możemy odsłonić nieco więcej ciała. Tak zrobiła również Ania Lewandowska. Trenerka zdecydowała się na top w kolorze cappuccino, który zawiązała w pasie. Do tego dobrała krótką , marszczoną spódnicę, na której pojawiły się malutkie, kolorowe wzory. Całość wygląda naprawdę wspaniale - jak zawsze u Ani! Proste, a jakie efektowne! Ponadto na zdjęciach możemy zobaczyć w jak wspaniałej formie jest już Ania Lewandowska! Gwiazda pod koniec czerwca ruszyła z wyzwaniem #FighterChallenge, do którego zmotywowała nie tylko...