Gwiazda TVP o swojej znajomości z Robertem Lewandowskim: "Robert był cichy, a ja byłam gadułą"

Robert Lewandowski w 9 minut stał się Królem Polski! Jak? Lewandowski w zaledwie 9 minut strzelił 5 bramek w meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg . Polska i świat oszalały na punkcie piłkarza. Pojawiło się mnóstwo memów z Robertem Lewandowskim w roli głównej. I dziesiątki gratulacji! Gwiazdy gratulują Robertowi Lewandowskiemu Monika Olejnik, Magda Gessler, Olivier Janiak czy Wojtek Szczęsny szybko zareagowali na swoich kontach w serwisach społecznościowych. A jeden z kolegów Roberta z Bayernu Monachium, reprezentant Ghany Jerome Boateng napisał na Twitterze: Po takim występie nauczyłem się dla Lewandowskiego polskiego - Jerome Boateng. A co napisali inni? Magda Gessler o Robercie Lewandowskim: Z całego serca ... Zogromna. radością gratuluje naszemu piłkarzowi W drodze do Gdańska dowiedziałam sie o fantastycznym Sukcesie ROBERTA LEWANDOWsKIEGO .. Brawo .... To ... Wyjątkowe ... GRATULUJE... Posted by Magda Gessler on 22 września 2015 Monika Olejnik o Robercie Lewandowskim: Na bezpodstawną krytykę zawsze najlepiej odpowiadać ciężką pracą, ambicją i talentem. Brawo ROBERT LEWANDOWSKI. 5 goli w... Posted by Monika Olejnik on 22 września 2015 Wojciech Szczęsny o Robercie Lewandowskim:...