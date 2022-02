Robert Lewandowski pokazał naprawdę gorące zdjęcie! Tak relaksuje się w saunie...

Robert Lewandowski pochwalił się swoim szczęściem. Piłkarz nie tylko pokazał, jak trenuje w towarzystwie malutkiej Laury, ale również opublikował zdjęcie, na którym widać twarze jego córeczek. Internauci są zachwyceni uroczą fotką Roberta Lewandowskiego z Klarą i Laurą. Pod ich wspólnym zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Robert Lewandowski pokazał swoje córki Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami już od kilku tygodni wypoczywają na wakacjach. Anna Lewandowska razem z dziewczynkami poleciała do Hiszpanii tuż przed rozpoczęciem EURO 2020 (2021) , a Robert Lewandowski dołączył do nich, kiedy reprezentacja Polski odpadła z mistrzostw w piłce nożnej. Od tamtej chwili szczęśliwa rodzinka spędza czas razem. Ostatnio sportowe małżeństwo postanowiło spędzić czas tylko we dwoje. Ania i Robert Lewandowscy wybrali się na romantyczny wypad do Włoch, ale teraz znów są w Hiszpanii z córkami. Robert Lewandowski nawet podczas wakacji nie zapomina o treningu. Piłkarz podczas relacji na InstaStories pokazał, jak ćwiczy razem z młodszą córką, Laurą. Dziewczynka zaledwie kilka miesięcy temu skończyła roczek i jak widać, rośnie jak na drożdżach. Dumny tata opublikował również na Instagramie urocze zdjęcie na którym widać twarze Klary i Laury! Poranny trening... poziom trudny 😅😄- napisał Robert Lewandowski. Internauci są zachwyceni wspólną fotką piłkarza i jego córek. - Dziewczynki takie podobne😍 u nas też taki team🙌❤️ - Pięknie i uroczo! 😍 - Hahaha BOSKO!!!!! 😄😁❤️ - Śliczne dziewczynki, cudny rodzinny obrazek 😍- komentują fani. Zobaczcie nowe zdjęcie Roberta Lewandowskiego z córkami! Zobacz także: Klara Lewandowska ma zajęcia...