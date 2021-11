Oversizowe płaszcze i kurtki przypominające męskie marynarki to jeden z najgorętszych trendów ostatnich miesięcy. Z tym trendem polubiła się w ostatnim czasie między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, która postawiła na taki look w kolorze beżowym oraz Anna Lewandowka, która zaprezentowała się w pięknej oversizowej marynarce od Celine (cena sklepowa to ok. 9500 złotych!). Ania postanowiła ją zestawić z biało-niebieską koszulą w paski oraz czarnymi skinny jeans. Całość uzupełniła białymi okularami przeciwsłonecznymi. Zobacz także: Magda Mołek w płaszczu przejściowym na wiosnę 2021 z Reserved. Ten model to hit na Instagramie! Oversizowe płaszcze na jesień 2021 w stylu Anny Lewandowskiej Okazuje się, że płaszcz Anny Lewandowskiej jest bardzo w trendach! Płaszcz, kurtka to podstawowy element garderoby przede wszystkim na okres jesienno-zimowy. Cały czas w trendach są płaszcze i kurtki z paskiem bądź bez, ale grunt by były wygodne, luźne, jakby trochę za duże. Najpopularniejsze są jednolite kolory, a wśród wzorów króluje krata w kolorach jesieni na bazie brązu i beżu. Według nas do chłodniejszego okresu pasują wszelkie wzory jodełek, a także odważniejsze pepitki - mówi nam - mówi nam Marta Majchrzak, współwłaścicielka marki Besmart. Anna Lewandowska postawiła na drogą marynarkę od Celine, która służy jej za kurtkę lub płaszcz. Cena tego modelu niestety nie należy do najniższych. Jeśli chciałybyście, że ten model znalazł się w waszej szafie, musicie się liczyć z wydatkiem ok. 9500 złotych. Szare płaszcze na jesień 2021 Szare płaszcze w stylu Anny Lewandowskiej możecie upolować w wielu sklepach polskich marek. Ulubiona marka gwiazd i Instagramerek Elementy stawia na takie modele właśnie w tym stylu. W tym...