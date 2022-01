Lewandowscy jak podczas miesiąca miodowego! Ania wrzuca zdjęcie z randki, a Lewy... czyste szaleństwo!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z córkami dopiero co wrócili z rodzinnych wakacji, a słynna trenerka i zapracowana mama już musiała uciec z domu! Jak się okazuje, gwiazda prosto z Monachium wyleciała do Polski, gdzie miała nagrania do nowej kampanii dla jednej ze sportowych marek, której jest ambasadorką. Choć to zazwyczaj Robert Lewandowski wyjeżdżał na zgrupowania i był daleko od domu, tym razem role się odwróciły. Jak słynny piłkarz radzi sobie bez swojej żony? Od tej strony fani jeszcze go nie znali! Zobacz także: Klara Lewandowska zrobiła dla mamy pyszną niespodziankę! Anna Lewandowska pochwaliła się dziełem córki Robert Lewandowski opiekuje się córkami Klara i Laura to prawdziwe małe gwiazdy Instagrama. Choć słynni rodzicie bardzo chronią prywatności swoich dzieci i nie pokazują zdjęć ich twarzy w sieci, dziewczynki już mają całą masę fanów, a kiedy w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej lub Roberta Lewandowskiego pojawi się zdjęcie, na którym widać ich córeczki, internauci nie mogą wyjść z zachwytu. Słynna trenerka nie raz pokazywała, jak bawi się z 4-letnią Klarą, przygotowując jej sportowe rozrywki, za to mała Laura rośnie jak na drożdżach. Jak czas sam na nas z dziewczynkami spędza ich słynny tata? Jeżeli myśleliście, że Robert Lewandowski całymi dniami kopie z córeczkami w piłkę, nigdy bardziej się nie pomyliliście. Po wakacjach, podczas których Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mogli spędzić w końcu romantyczne chwile sam na sam , przyszedł czas na powrót do pracy. Jak się okazuje, tym razem rodzinę musiała zostawić Anna Lewandowska, która ostatnio mówiła o ogromnych zmianach w swoim życiu. Uwielbiana trenerka wyjechała do Polski, natomiast Robert Lewandowski z córkami został w Monachium. Co więcej,...