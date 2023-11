Prowadzący program "Onet rano" zapytał piłkarza o najważniejsze momenty, rzeczy, które sprawiły, że osiągnął tak wielki sukces. Robert przyznał, że wielką rolę miała w tym jego żona Ania...

Co było najważniejszą rzeczą? Ciężko jedną rzecz znaleźć. Myślę, że to jak zostałem wychowany, to jak z Anią szliśmy, bo poznaliśmy się na studiach, zaczęliśmy na tym samym poziomie i razem szliśmy w górę i też dzięki niej jestem w tym miejscu, w którym jestem- przyznał Robert Lewandowski.