Gala Mistrzów Sportu 2022: Robert Lewandowski z mamą, teściową i siostrą! Co z Anną?

Robert Lewandowski otrzyma tytuł sportowca roku 2016? Wiele na to wskazuje! Anna Lewandowska namawia swoich fanów do głosowania na jej męża. Lewandowski jest nominowany do zaszczytnego tytułu w plebiscycie, organizowanym co roku przez "Przegląd Sportowy". Kapitan polskiej reprezentacji ma sporą konkurencję. W tym roku o utrzymanie tytułu będzie walczył m.in. z kolegami z drużyny: Kubą Błaszczykowskim i Grzegorzem Krychowiakiem, a także ze sportowcami z innych dziedzin, jak: Agnieszką Radwańską, Anitą Włodarczyk czy Mają Włoszczowską. Zobacz też: Lewandowska: "Wkurzają mnie takie głupie pytania". Nawet na wakacjach nie ma spokoju! Co się stało? Robert Lewandowski wygra plebiscyt na sportowca roku 2016? Anna Lewandowska na swoim Instagramie namawia wielbicieli do głosowania na jej małżonka. Już wkrótce rozstrzygnięcie Plebiscytu na Sportowca Roku. Naturalnie namawiam do głosowania na ...Lewego - napisała trenerka. Jeśli fani Lewandowskiej i jej męża wysłuchają apelu, a Lewy zostanie wyróżniony podczas wielkiej gali, może okazać się, że zabraknie go na Gali Mistrzów Sportu. Impreza odbędzie się 7 stycznia 2017 roku. W tym czasie Robert Lewandowski będzie przebywał na zgrupowaniu kadry w Katarze. Rok temu nagrodę odebrała za niego żona Anna Lewandowska. Czy tak będzie i w tym roku? Jeśli tak, będzie to pierwsze publiczne wyjście trenerki, po ogłoszeniu informacji o ciąży. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" 2016 - lista nominowanych Nominowani do tytułu najlepszego sportowca roku 2016: Karol Bielecki (piłka ręczna) Jakub Błaszczykowski (piłka nożna) Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska (wioślarstwo) Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj (wioślarstwo) Joanna Jędrzejczyk (MMA) Grzegorz Krychowiak (piłka...